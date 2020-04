Leghista 'cecchino' chiede scusa

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - "Sono molto amareggiato per l'effetto che ha avuto la condivisione di un'immagine, decisamente inopportuna, sul mio profilo Facebook ieri. Ho commesso una leggerezza, dovuta anche alla mia poca dimestichezza con le tecnologie, e me ne scuso". Così il capogruppo della Lega a Sarzana (La Spezia) Emilio Iacopi, il consigliere che in occasione dell'anniversario della Liberazione aveva pubblicato sui social l'immagine di un cecchino che spara su chi canta Bella Ciao dai balconi. "Mi scuso con i miei concittadini, che ogni giorno con impegno difendo all'interno delle istituzioni, e mi scuso con il mio partito, che è finito nell'occhio del ciclone politico a causa mia. Da oggi in poi, lascerò da parte l'uso dei social e mi concentrerò, con ancora maggiore abnegazione, sul mio mandato da consigliere comunale nell'interesse di tutti i sarzanesi".