Le Frecce Tricolori sorvoleranno Milano lunedì 11 settembre

Milano, 6 set. (askanews) - Le Frecce Tricolori sorvoleranno la città di Milano lunedì 11 settembre, per circa 10 minuti - in particolare nella zona intorno a Palazzo Pirelli e a Palazzo Lombardia, sedi delle istituzioni regionali lombarde - nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'Aeronautica Militare, iniziate il 28 marzo 2023.La Forza armata, dunque, festeggia i suoi primi 100 anni di vita regalando anche anche al capoluogo lombardo uno spettacolo d'eccezione.

Quella di lunedì mattina, infatti, sarà solo la prima di una lunga serie d'iniziative, tra cui l'open day del Comando aeroporto militare di Milano-Linate, sabato 9 settembre, dalle 9 alle 19.Il programma completo sarà presentato alla stampa, a Palazzo Pirelli domani, giovedì 7 settembre, alle ore 11 in Sala Gonfalone. Per l'occasione interverranno il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani e il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della Prima Regione aerea di Milano.Durante la conferenza stampa saranno presentati anche dei filmati del Centenario e un anticipo della mostra dedicata alla storia dell'Aeronautica Militare che sarà visitabile, presso lo Spazio Eventi del Pirellone, nella seconda metà di ottobre.