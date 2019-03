Le donne scelgono il carpooling: meno inquinamento, più socialità

Milano, 8 mar. (askanews) - Le donne scelgono il carpooling aziendale, viaggiano insieme e aiutano l'ambiente evitando di immettere nell'atmosfera 160.000 kg di CO2, in un anno. Lo dicono i dati diffusi in occasione della festa della donna da Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l'uso dei trasporti condivisi e basso impatto ambientale. Cristina Costanzo, Coo e General Manager di Jojob."In occasione della Giornata Internazionale della Donna vogliamo dare un riconoscimento simbolico a tutte quelle lavoratrici che scelgono ogni giorno la mobilità sostenibile", commenta Cristina Costanzo, COO e General Manager di Jojob. "Essere donne lavoratrici nel 2019 non è facile e le giornate si dividono freneticamente tra casa, famiglia, sport e ufficio ma viaggiare in compagnia per raggiungere la sede significa anche ricavare del tempo per conversare e condividere il tragitto con le colleghe, diminuendo lo stress, alimentando le relazioni personali e risparmiando denaro da investire nella proprie passioni".L'attenzione all'ambiente ha portato benefici anche dal punto di vista economico: le donne che hanno scelto di condividere l'auto hanno risparmiato in totale 263.848 euro. In particolare, sono stati 18.767i viaggi in carpooling con equipaggi formati da sole donne, pari al 22% del totale dei viaggi certificati da tutti gli utenti di Jojob. Ma chi sono le dipendenti che scelgono di raggiungere l ufficio in condivisione? Hanno in media 32 anni e rappresentano il 41% degli utenti della piattaforma; 6 su 10 fanno carpooling come autiste.