Donatella Bianchi candidata del M5s per la guida del Lazio

"Donatella Bianchi è la candidata che il Movimento 5 Stelle, insieme alle altre forze politiche e civiche che hanno accettato di correre con noi, proporrà ai cittadini del Lazio per mettere a terra un ambizioso programma di rilancio ambientale, politico e sociale della regione. Sono felice di poter fare questo annuncio perché Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all'altezza delle loro aspettative ed esigenze. Per il Lazio la sfida è ampia e piena di nodi, ma non potevamo che partire dalla necessità di una transizione ecologica vera, trasparente, che sia sinonimo di salvaguardia ambientale, lotta all'inquinamento e volano di occupazione".

Il curriculum della Bianchi

Così il leader M5s, Giuseppe Conte in un post su Fb dove aggiunge: "Giornalista e scrittrice, già due volte presidente del Wwf Italia e dal 2019 presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Donatella è una donna piena di energia, un profilo autorevole". "Transizione ecologica, salvaguardia ambientale e lotta alle disparità sociali hanno contraddistinto la mia vita professionale e la mia crescita come cittadina. Si tratta di valori non negoziabili che giorno dopo giorno ho ritrovato nell'azione politica del Movimento 5 Stelle e che sono alla base della proposta programmatica per il Lazio che ho condiviso con il Presidente Giuseppe Conte. Oggi sono lieta di annunciare la mia candidatura alla presidenza della Regione Lazio con il Movimento 5 Stelle", afferma in una nota Donatella Bianchi.

Il Pd: lasci la conduzione di Linea Blu

Dai dem arriva il commento del deputato Andrea Casu: "Finalmente con la scelta del M5S di candidare Donatella Bianchi si chiarisce il quadro per le regionali nel Lazio. Ovviamente ora non può più condurre Linea Blu. Fa una scelta politica che rispettiamo, ma è una scelta definitiva. La Rai non ha le porte girevoli".