Lazio, D'Amato: il virus circola, oggi 6.136 casi Covid-19

Roma, 10 mar. (askanews) - "Il virus circola non bisogna abbassare l'attenzione e soprattutto occorre fare la dose Booster anche per coloro che sono stati positivi". Parole dell'assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D'Amato, che come ogni giorno ha diffuso i numeri del Covid-19 nel Lazio. "Su 10.275 tamponi molecolari e 40.169 tamponi antigenici per un totale di 50.444 si registrano oggi 6.136 nuovi casi positivi (+494), sono 17 i decessi (+4) e 1.037 i ricoverati (-36), le terapie intensive sono 79 (-10) e +9.123 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,1% mentre i casi a Roma città sono a quota 2.693".