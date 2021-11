Lazio, D'Amato: vaccino ai bambini, dal 23 dicembre partiamo

Roma, 30 nov. (askanews) - Il Lazio è pronto a partire per la campagna vaccinale ai più piccoli. "Nel Lazio inizieremo a vaccinare i bambini non appena avremo il vaccino che è specifico e con un dosaggio diverso ruspetto a quello destinato agli adulti". Parole dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ospite a Tagada' su La7. "Se Aifa scioglierà le riserve ci hanno comunicato che questi vaccini arriveranno alle regioni il 22 dicembre e noi dal 23 saremo pronti" ha detto, spiegando che "sono già stati individuati hub pediatrici dove anche con cura per l'accoglienza, con giochi e clown ad esempio, verranno accolti i più piccoli". L'assessore ha poi spiegato che l'ospedale Bambino Gesù "ci aiuterà molto nella comunicazione tecnico-scientifica", mentre il logo per la promozione della campagna vaccinale per i più piccoli è stato disegnato da due bimbi dell'ospedale Bambino Gesù.