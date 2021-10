Lazio, D'Amato: a novembre vaccino antinfluenzale in farmacia

Roma, 26 ott. (askanews) - "Nei prossimi giorni e comunque entro la prima settimana di novembre il vaccino antinfluenzale potrà essere somministrato anche nelle farmacie". Lo ha spiegato poco fa l'assessore regionale alla sanità del Lazio Alessio D'Amato, in audizione in Commissione speciale emergenza Covid-19 in consiglio regionale. "Si tratta di un elemento molto importante per la prossimità, la vicinanza della rete delle farmacie ed è la prima volta che avviene grazie ala volontà del ministero della Salute". Per D'Amato è una decisione importante perché "ci allinea alle buone pratiche di altri paesi europei e perché il cittadino oltre al medico di medicina generale ha una ulteriore possibilità per vaccinarsi".