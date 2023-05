Manifestazione dei sindacati a Napoli: 50mila persone in piazza sotto la pioggia

Sono state 50mila, secondo le stime dei sindacati, le persone che hanno partecipato a Napoli alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". La terza e ultima tappa della mobilitazione, partita da Bologna, passando per Milano, ha visto migliaia di donne e uomini di ogni età sfilare sotto la pioggia con bandiere, striscioni e palloncini.Alla rotonda Diaz, sul lungomare partenopeo, è stato allestito il palco dove si sono succeduti i vari interventi dei vari delegati e i leader Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Centinaia i pullman e i treni arrivati nel capoluogo campano da tutte le regioni del Centro-Sud, ma anche simpatizzanti e iscritti giunti a piedi o in auto. Nessun problema di ordine pubblico.

Landini (Cgil): "Sciopero generale? Noi non escludiamo nulla"

"Sciopero generale? Noi non escludiamo nulla, l'importante è che il governo cambi queste politiche, se questo non avviene, noi intendiamo proseguire, useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione". Lo ha affermato il leader della Cgil, Maurizio Landini. "Se non ci sono risposte, anche la partecipazione che c'è qui a Napoli ci dice che è il momento di andare avanti perché così la gente non ce la fa più", aggiunge Landini. "Ci aspettiamo un cambio delle politiche, non solo dell'atteggiamento. Ci aspettiamo che, finalmente, si facciano scelte strutturali per aumentare i salari, per combattere l'evasione fiscale, per fare una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sul lavoro e sui pensionati e c'è bisogno di superare la precarietà che è la vera piaga della nostra stagione e che colpisce in particolare i giovani e le donne", ha aggiunto il leader Cgil.

Sbarra (Cisl): "No a riforme contro unità e coesione"

"Non accetteremo mai riforme che indeboliscono l'unità e la coesione nazionale". Così il leader della Cisl, Luigi Sbarra. "L'autonomia presuppone riforme certe con infrastrutture sociali e materiali, servizi pubblici. Non è autonomia, ma è egoismo se - ha rincarato - lascia indietro i più deboli, se mortifica i diritti di cittadinanza, se non prevede un fondo nazionale di solidarietà, se non affronta il problema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e assistenziali". "Noi restiamo affezionati a una nostra idea di Paese, per cui un giovane che vive in un quartiere degradato di Napoli, di Reggio Calabria o di Palermo deve avere le stesse opportunità di chi nasce a Bergamo o a Trento. Non è un progetto di coesione se non è costruito insieme alle forze in Parlamento, alle Regioni, ai Comuni e alle parti sociali", ha concluso Sbarra.

Bombardieri (Uil): "Sanità, scuola e lavoro siano uguali"

"Questo Paese ha grandi diseguaglianze territoriali, chiediamo al Governo di intervenire prima su queste diseguaglianze nel percorso verso l'Autonomia regionale". Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. "I cittadini - ha detto Bombardieri - hanno tutti il diritto di avere allo stesso modo l'assistenza sanitaria, l'istruzione, il lavoro. Tutto deve essere allo stesso modo in Campania, Calabria, Puglia, Lombardia e Veneto. Questa è l'emergenza. Poi possiamo parlare dell'autonomia differenziata. Tra l'altro non riusciamo a capire neanche da dove vengono i soldi perché nel decreto non li abbiamo visti e quindi per noi è importante prima recuperare le diseguaglianze".