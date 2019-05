Lavoro sedentario, più attività motoria per prevenire i problemi

Roma, 31 mag. (askanews) - Focus sui problemi connessi alla sedentarietà della vita d'ufficio con Tiziano Boccacci, specializzato in attività motoria preventiva e adattata."Le problematiche rapportabili ad un abito molto sedentario nel mondo del lavoro principalmente sono di tre tipi: problemi a livello lombare e al livello del nervo sciatico perchè le persone rimanendo molto tempo sedute cercano di trovare una posizione più comoda per il proprio corpo quindi tendono a far slittare in avanti il bacino, una posizione che porta ad una compressione a livello di L5-S1 ed è proprio una delle problematiche più comuni di chi svolge un lavoro sedentario", dice Boccacci."Altra problematica - aggiunge - deriva dal rimanere molto tempo appoggiati con gli avambracci sulla scrivania cosa che porta all'infiammazione di parte del collo e della cervicale. Infine c'è la problematica tipica di chi lavora con il mouse è l'infiammazione del tendine, il cosiddetto tunnel carpale. Bisogna dunque cercare di muoversi di più, essere meno statici sul posto di lavoro o avere piccole accortezze sul modo con cui ci si approccia alla propria postazione per evitare l'insorgenza di queste patologie".Quali sono i consigli utili da dare a chi, magari avanti con glianni, soffre per queste o altre problematiche derivanti daatteggiamenti non corretti sul posto di lavoro?"Un classico consiglio è quello di cercare di fare almeno trevolte a settimana una camminata intensa, anche rimanere 5-10minuti in piedi nel corso delle ore di lavoro può aiutare adaggiustare la postura. E a proposito della postura è importanterinforzare soprattutto la parte addominale e paravertebrale, cosache può aiutare certamente ad evitare i problemi causati dallostare molto seduti ma anche a prevenire l'insorgenza delle stesseproblematiche fisiologiche derivanti dall'età. La muscolaturainfatti con il passare degli anni va scemando perchè si vaincontro ad una patologia, la sarcoplenia, la perdita di tessutomuscolare"Fondamentale allora l'attività in palestra guidata daprofessionisti. Ma si può fare anche un'attività sportiva pienaanche in età avanzata avendone benefici anche rispetto aiproblemi derivanti dalla sedentarietà sul lavoro?"Parto dal presupposto che sono molto contento di aver intrapresoquesto percorso con il cosiddetto rugby old, con la squadra cheseguo, gli Autumn di Roma. Un team composto da tuttiprofessionisti sul lavoro, c'è chi lavora in ospedale, ci sonoavvocati, tutti lavori che impegnano molto la giornata e sonocertamente stressanti. Riusciamo comunque insieme a lavorare duevolte a settimana e per fortuna non abbiamo avuto grosseincidenze in termini di problematiche fisiche. "Questo grazie all'abbinamento anche a degli over 50 di un lavoro aerobico con lavoro posturale, di rinforzo addominale, un lavoro chegarantisce anche a tutti quelli che fanno uno sport di contatto,come è il rugby old, di tutelare il proprio fisico, ed anzi dipoter affrontare tutte quelle dinamiche giornaliere, dal fare lescale, alzarsi di scatto o semplicemente raccogliere una cosa daterra velocemente senza avere l'insorgenza di colpi della strega."Per quanto riguarda invece il lavoro di palestra, parlando diriatletizzazione e prevenzione, è importante affidarsi ad unprofessionista che riesca a capire e comprendere chi ha davanti. Tutti possono fare attivià aerobica, di rinforzo, o con i pesi. L'importante è che sia totalmente personalizzata ed individualizzata alla problematica che la persona presenta".