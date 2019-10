Lavori in quota,'chiglia' Ponte si forma

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Il nuovo viadotto di Genova continua a crescere e la sua somiglianza alla chiglia di una nave comincia a delinearsi. Sono in corso lavori in quota. Questa mattina nel cantiere sono cominciate le operazioni per il sollevamento dei carter laterali dell'impalcato: sono parti del ponte che ne caratterizzano la forma. Si sta operando al fissaggio del primo dei sei. Si tratta di una operazione propedeutica al varo di un secondo impalcato. Mercoledì scorso erano arrivate tre mega gru dall'Olanda che possono far accelerare le operazioni. Queste gru possono sollevare fino a 1200 tonnellate: serviranno anche a issare gli impalcati da 100 metri.