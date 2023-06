Lauree abilitanti, adottati i decreti attuativi

(Adnkronos) - Sono stati emanati i decreti attuativi della riforma delle lauree abilitanti in base alla legge 163/2021 che modifica l'accesso a diverse professioni, eliminando di fatto l'esame di Stato (ma non il tirocinio pratico). Nello specifico le lauree direttamente abilitanti interessate dai decreti attuativi sono: - Professioni per l'edilizia e il territorio LP-01, corso di laurea abilitante che riguarda i geometri. - Professioni tecniche alimentari LP-02, agrarie e forestali, corso di laurea abilitante che riguarda periti agrari e agrotecnici. - Professioni tecniche industriali e dell'informazione LP-03, corso di laurea abilitante che riguarda i periti industriali. I decreti attuativi prevedono anche delle norme per il periodo transitorio ovvero quello attuale nel quale gli studenti stanno completando il percorso di studi, ma avendo iniziato quando non era ancora in vigore il regime abilitante.

Secondo quanto previsto dai decreti attuativi, i corsi di laurea abilitante di cui sopra prevedono un tirocinio e una prova pratica al termine del corso, funzionali all'ottenimento della laurea stessa. Nel dettaglio, per l'abilitazione alla professione di geometra laureato, ma anche delle altre professioni sopra citate, viene stabilito che nell'ambito delle attività formative almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) siano acquisiti tramite il tirocinio pratico-valutativo interno al corso di studio. Inoltre, le attività di tirocinio possono essere svolte per non più di 40 ore settimanali e ad ogni CFU riservato alle attività stesse corrispondono 25 ore medie di impegno. Il tirocinio può essere effettuato in Italia o all'estero, presso società private, pubbliche amministrazioni o Ordini professionali. Una volta raggiunti i CFU minimi necessari, lo studente potrà accedere all'esame finale che consiste in una prova pratica valutativa che comprende l'esame della disciplina della professione e l a risoluzione di uno o più problemi pratici in linea con quanto affrontato durante il periodo di tirocinio. Superando l'esame finale lo studente viene abilitato all'esercizio della professione di riferimento. I decreti attuativi emanati entreranno a regime a partire dall'anno di studi successivo a quello in cui saranno adottati i decreti rettoriali, ovvero i provvedimenti interni dei singoli atenei in cui si tiene il corso di laurea abilitante. Al momento, per gli studenti iscritti a tali corsi è prevista una prova di abilitazione semplificata con una parte di colloquio e una parte di risoluzione di un caso pratico. Per ottenere l'abilitazione alla professione è indispensabile un punteggio minimo di 60/100.