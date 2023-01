Gaia, la dottoressa in Sociologia che pulisce le strade. “Per non è un ripiego”

Quando il lavoro è un miraggio occorre anche accontentarsi e poi puntare più in alto. Ne è convinta una ragazza, laureata in Sociologia, e assunta in questi giorni dalla municipalizzata del comune di Napoli per la raccolta dei rifiuti.

“Ho un lavoro e sono contenta”

La giovane operatrice ecologica dovrà tenere pulita la città con altri 10 dottori e dottoresse che hanno vinto il concorso. Un posto di lavoro sicuro anche se, magari, non all’altezza delle aspettative di chi consegue una laurea. Ma Gaia Ristaldi è soddisfatta della scelta fatta. "Ogni lavoro è dignitoso, basta farlo con onestà", ha dichiarato in un’intervista a La Stampa. “Per noi giovani trovare un lavoro è davvero un miraggio, - aggiunge. - Abbiamo voglia di fare, di metterci in gioco, questo mi ha spinto a inviare la domanda di partecipazione. È stata un'occasione da non perdere e oggi sono felice".

Un pensiero al futuro

Ovviamente Gaia pensa al futuro anche se per ora va bene così. “Ho un lavoro, ma per me non è un punto di arrivo, anzi. E’ solo l’inizio, - sottolinea. - Per qualcuno potrebbe essere un ripiego, per me non è assolutamente così. Mi piace questo lavoro e soprattutto ho trovato un ambiente sereno, una grande collaborazione da parte di tutti. Certamente non è l’impiego che avrei immaginato, ma oggi c’è e sto bene così, pronta ad accogliere quello che il futuro mi riserverà".