Laura Boldrini a Riace: accanto a chi ha fatto molto per migranti

Riace, 6 ott. (askanews) - "Sono qua perché sono cittadina onoraria di Riace dal 2013; poi perché ho visto svilupparsi questo sogno visionario di Mimmo Lucano": così Laura Boldrini, a Riace per manifestare solidarietà al sindaco, Domenico Lucano, agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e altri reati. "E' importante riaffermare il suo modello, rivendicarlo come realizzabile anche in un tempo in cui la cifra comunicativa di molti politici è basata sull'odio e sulla contrapposizione. Quindi sono qui per vicinanza a una persona che ha fatto tanto per i migranti, nel pieno rispetto della magistratura"."Io dò per scontato che ci sia la piena libertà della magistratura da ogni considerazione politica" ha aggiunto Boldrini. "Il ministro Salvini dovrebbe sapere che esiste la presunzione d'innocenza, lui che è indagato per sequestro di persona aggravato, e non dovrebbe gioire tanto per questa decisione. Magari dovrebbe darsi più da fare e allora gioire per l'arresto di qualche capo di ndrina. Invece gioisce perché Lucano è agli arresti domiciliari, mi sembra ben poca cosa".