Salta il tavolo: la soluzione di Salvini per il latte di pecora non piace. Il no dei pastori

L'aumento del prezzo del latte ovino proposto al Tavolo nazionale sul Pecorino, convocato al Viminale, è secondo quanto si apprende di 70 centesimi al litro - dieci in più rispetto al prezzo del mercato -, con l'auspicio che con il ritiro delle forme di pecorino in eccedenza entro tre, quattro mesi il listino si alzi a un euro. Il prezzo proposto non soddisfa i pastori che stanno esprimendo rimostranze al tavolo. "E' chiaro che i benefici economici del ritiro - ha detto Salvini - ci metteranno almeno tre mesi" per dispiegarsi. "Ma fra tre mesi arriveremo a un euro".

44 milioni per il ritiro di 67 mila quintali di formaggio

Da parte governativa sarebbero stati offerti 44 milioni di euro per il ritiro di 67.000 quintali di forme di formaggio in eccedenza sul mercato. La proposta formulata dal ministro dell'Interno insieme al ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, non sembra però soddisfare la delegazione di pastori. Sul tavolo il Viminale dovrebbe mettere 14 milioni di euro, il Mipaaft 10 milioni, la Regione Sardegna altri 10 milioni e i restanti 10 milioni dal banco di Sardegna. Questo ritiro, secondo i proponenti, farà salire il prezzo del pecorino e di conseguenza del latte ovino, che nel tempo dovrebbe raggiungere il prezzo di un euro al litro. Ma il ministro dell'Interno, bruciando l'iniziativa di Conte che intendeva fissare un tavolo per il 21 febbraio, dopo aver approfondito il tema, aveva promesso il prezzo a un euro al litro da subito.

Il no dei pastori

Ma la delegazione dei pastori sardi non sembra essere soddisfatta: la richiesta è quella di arrivare subito a un prezzo di un euro al litro. E anche Assolatte lamenta che i 44 milioni arriveranno con i tempi lunghi della burocrazia e spiega che nel frattempo l'industria non può pagare subito i pastori. Insomma, la trattativa fallisce: tutto rimandato a sabato prossimo quando il ministro dell'Agricoltura Centinaio sarà in Sardegna per il tour pre elettorale. Il prezzo spuntato sul tavolo ha soddisfatto solo gli industriali caseari, mentre i pastori si sono detti piuttosto amareggiati. "Persino in Grecia - hanno detto - dove la crisi è più forte, il latte ovino è pagato 90 centesimi al litro". I pastori si dicono "delusi" e annunciano che "manterranno i presidi fino all'incontro di sabato con il ministro dell'Agricoltura".

L'Antitrust apre un'indagine su un possibile cartello

L'Antitrust ha aperto un'istruttoria sui prezzi del latte sardo di pecora destinato alla produzione di pecorino romano Dop, sulla base delle leggi sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. In particolare, spiega una nota, il procedimento è stato avviato nei confronti del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano e di 32 imprese di trasformazione ad esso aderenti - tutte con sede in Sardegna - ed è volto a verificare se tali operatori abbiano imposto agli allevatori un prezzo di cessione del latte al di sotto dei costi medi di produzione.

La pratica, spiega il Garante, potrebbe, infatti, inquadrarsi in una situazione di significativo squilibrio contrattuale tra i caseifici e gli allevatori, questi ultimi parte debole del rapporto in ragione della natura altamente deperibile del

latte e delle caratteristiche dimensionali e organizzative delle imprese di allevamento. L'istruttoria dovrà concludersi entro 120 giorni dall'avvio.