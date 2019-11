Latte: 150 pastori sardi indagati

(ANSA) - ORISTANO, 10 NOV - Sono circa 150 gli avvisi di garanzia arrivati ad altrettanti pastori sardi per il blocco della strada statale 131 "Carlo Felice" all'altezza di Abbasanta (Oristano) a febbraio scorso, nei primi giorni della protesta. Lo rileva la Nuova Sardegna e lo conferma all'ANSA Gianuario Falchi, uno degli allevatori che è stato delegato al tavolo ministeriale delle trattative e che ora è finito nel registro degli indagati della Procura di Oristano per manifestazione non autorizzata, violenza privata aggravata in concorso e danneggiamento aggravato in concorso. "Dopo otto mesi arrivano le denuncie e non le soluzioni e questo non aiuta di certo - spiega amareggiato all'ANSA lo stesso Falchi - nel frattempo si deve convivere con un annata che è un disastro e con queste nuove spese legali per difenderci da un accusa che, secondo me, è infondata".