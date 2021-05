Primo maggio, Landini: "Paese salvato dai lavoratori, no allo sblocco dei licenziamenti"

"Questo primo maggio rimette al centro il lavoro di speranza e di coraggio. Il messaggio che vogliamo mandare è che ricostruire il Paese è necessario, si può fare, lo si può fare valorizzando il lavoro delle persone, creando nuovi posti di lavoro e ripartendo da quelli che hanno pagato il prezzo più pesante e hanno perso il lavoro, i precari. Dobbiamo dare un futuro di stabilità nel lavoro e di qualità sociale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando a margine della manifestazione per la Festa dei lavoratori organizzata all'Ast di Terni da Cgil, Cisl e Uil.

"No allo sblocco dei licenziamenti"

"Sono i lavoratori ad aver permesso di poter oggi ragionare sull'uscita dalla pandemia - ha detto il leader della Cgil -, non sarebbe stato possibile senza il lavoro, anche quello più umile. E con tutto quello che hanno fatto in questo anno, ora, se finisce la pandemia il regalo è che i lavoratori prima si sono fatti il mazzo e adesso possono essere licenziati? Non funziona così". In vista della convocazione da Mario Draghi sul Pnrr dice: "Andiamo lì e ci aspettiamo finalmente delle risposte e lo dico con chiarezza questi obiettivi noi vogliamo portare", "pronti a mobilitarci".