Lanciava pietre in discoteca, Daspo per rapper Simba La Rue

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Per aver lanciato delle pietre contro clienti della discoteca Old Fashion il 21 luglio corso il rapper Simba La Rue è stato raggiunto da un Daspo Willy (provvedimento nato dopo l'uccisione del giovane Willy Montero il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma ) disposto dal questore di Milano Giuseppe Petronzi e per 18 mesi non potrà mettere piede in locali del capoluogo lombardo. Simba La Rue, residente a Merone, nel Comasco, è il nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, cresciuto tra Francia e Italia ha esordito nel mondo del rap con "Sacoche' con Baby Gang. altro rapper coinvolto in vicende analoghe. (ANSA).