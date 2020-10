Lamorgese: 'Il Covid non è che lo portano i migranti'

Roma, 11 ott. (askanews) - Sul Covid tra i migranti "se vogliamo dirla tutta i numeri non sono preoccupanti in relazione a quelli sul territorio: non è che il Covid lo portano i migranti". Lo ha affermato il ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, intervenendo a Radio 24 a "Il caffè della domenica" con Maria Latella.In Sicilia "abbiamo mandato i militari non per il Covid ma perché gli arrivi erano tanti, per i controlli necessari. Vorrei dire che vedo un dato preciso, che è quello delle strutture di prima accoglienza: su 56 mila persone i positivi sono il 2,17%: 1.238 circa".