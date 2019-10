Lamorgese: entro marzo hotspot Lampedusa avrà 132 posti in più

Roma, 23 ott. (askanews) - Oggi l'hotspot di Lampedusa ospita 48 migranti, di cui 41 uomini, 7 donne e nessun minore. "La situazione è costantemente seguita". Inoltre "la struttura è stata interessata da numerosi incendi che ne hanno ridotto la capacità. Ho già dato impulso per accelerare le opere di riqualificazione ed entro marzo 2020 avrà 132 posti in più con un'area area destinata ad ospitare i minori non accompagnati".A spiegarlo è stato la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendendo ad una interrogazione sulla situazione dell'hotspot di Lampedusa.Al termine degli interventi il centro potrà disporre di locali per 439 posti.