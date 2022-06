I vicini gli telefonano: “C'è un ladro a casa tua”. Lui arriva con i carabinieri, ma era l’amante della moglie

Il fatto boccaccesco sarebbe accaduto in un paese della zona di Frosinone. “L’intruso” avrebbe cercato di scappare via, ma sarebbe stato fermato e identificato. Brutta sorpresa per il padrone di casa