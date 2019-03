Tenta una rapina in un minimarket, ladro ucciso dal proprietario a colpi di bastone

Entrato a rubare di notte in un minimarket gestito da cittadini del Bangladesh, è stato sorpreso dal proprietario che lo ha ucciso a colpi di bastone. Nel corso della rapina avvenuta a Palermo sono rimasti feriti un dipendente e avventore un altro immigrato arrivato dal Pakistan. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La vittima

La vittima sarebbe un maghrebino di circa 40 anni che non è stato ancora identificato. Quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti hanno trovato il rapinatore per terra, un bastone sporco di sangue e alcuni cocci di vetro di una bottiglia in frantumi. Gli investigatori hanno interrogato i due testimoni rimasti leggermente feriti durante la rissa, e visionando le immagini di una telecamera di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell'omicidio.

Le indagini

Secondo quanto riporta il Corriere il presunto rapinatore non appena entrato nel negozio Ronju Shop, ha afferrato una bottiglia di birra spaccandola su una vetrina e brandendola per arraffare delle banconote alla cassa. La reazione del dipendente non si è fatta attendere. Aiutato anche da un avventore, ha preso un bastone per difendersi e anche per far desistere il magrebino dal tentativo di furto. Sotto i colpi dell’arma improvvisata il magrebino potrebbe aver perso l’equilibrio e essere caduto sbattendo la testa su uno spigolo. Le indagini sono in corso e la dinamica sarà chiarita anche dai rilievi del medico legale per una analisi delle ferite che dovrebbero confermare o smentire la tesi dell’ assalto del rapinatore solitario.