La sorella di Giulia Tramontano, 'sarà un saluto straziante'

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell'ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti". Lo scrive sui social Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, incinta di 7 mesi e uccisa il 27 maggio dal fidanzato Alessandro Impagnatiello a Senago, nel Milanese. Chiara Tramontano fa riferimento ai funerali che si terranno domani pomeriggio in forma privata a Sant'Antimo (Napoli). "Siamo certi che capirete - spiega - perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto". (ANSA).