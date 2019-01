La Sea Watch in rada a Siracusa, il sindaco: 'Il porto è aperto'

Roma, 25 gen. (askanews) - La nave Sea Watch 3 dell'omonima ong tedesca, con a bordo 47 migranti soccorsi nei giorni scorsi a nord di Zuwarah (Libia), in acque internazionali, si trova a poche centinaia di metri dalla terraferma italiana. L'imbarcazione è in rada di fronte Siracusa. "A causa delle condizioni meteo avverse", ha reso noto la Guardia Costiera, "per trovare riparo" la nave "è entrata nelle acque territoriali italiane": "inizialmente procedeva nella navigazione verso Lampedusa, successivamente verso la Sicilia orientale" e nella notte le è "stato assegnato un punto di fonda a largo delle coste di Siracusa (a 1 miglio - 2 km - a Nord di punta Maglisi), per garantire la sicurezza dell'unità e delle persone a bordo. Sul posto presenti motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza".Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ieri aveva considerato "una provocazione" la rotta della Sea Watch verso l'Italia e aveva ribadito che "i porti italiani sono chiusi alle ong". Il timore, però, è che si possa configurare un nuovo "caso Diciotti", il pattugliatore della Guardia costiera italiana che lo scorso agosto rimase ormeggiato per una settimana nel porto di Catania con a bordo 177 migranti soccorsi in mare. Per la decisione di non far sbarcare i profughi Salvini era stato indagato per sequestro di persona: la Procura ha poi chiesto di archiviare l'indagine, ma ieri il tribunale dei ministri di Catania ha comunque richiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno."Nei giorni scorsi Sea Watch ha inviato alle autorità competenti molteplici richieste d'ingresso in porto che non hanno trovato accoglienza", ha twittato ieri notte la ong, mentre dopo quello di Palermo, Leoluca Orlando, anche il sindaco di Siracusa Francesco Italia (centro sinistra) ha manifestato la disponibilità ad accogliere i profughi, "avvalendosi della collaborazione della Curia e di tante associazione che sono state contattate e hanno dato la loro disponibilità. Siracusa, città di mare e da sempre porto aperto, fa dell'accoglienza un tratto distintivo al quale non intendiamo derogare. Il Governo autorizzi l'attracco a Siracusa della Sea Watch 3. Al resto penseremo noi, la Curia e tutte le associazioni di volontariato che si sono dette immediatamente pronte a prestare aiuto come storicamente abbiamo sempre fatto e come hanno sempre fatto la Sicilia e l'Italia".