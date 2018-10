La rivoluzione industriale di Procter Gamble parte da Gattatico

Gattatico (askanews) - Un fiore all'occhiello a livello mondiale per innovazione, in ottica industria 4.0, e sostenibilità. E' l'impianto di Gattatico in Emilia Romagna di Procter & Gamble dove si producono e confezionano Viakal e Mastro Lindo per il mercato europeo. Qui è stato installato il primo robot di casa Procter & Gamble per migliorare la produttività, con l'obiettivo di introdurlo anche in altri impianti nel mondo. E poi tecnologia laser sui veicoli automatici per il trasporto di materiali, mentre dal prossimo novembre saranno introdotti i carrelli automatici, capaci di gestire la logistica del magazzino. Franco Giannicchi, presidente e Ad Procter & Gamble Sud Europa:"L'impianto di Gattatico è importante per l'Italia e nel mondo per P&G per tre motivi. Il primo è l'agilità, noi qui siamo in grado di evadere ordini in 24 ore. Il secondo è l'innovazione, siamo piloti delle maggiori e più importanti innovazioni di P&G nel mondo per quanto riguarda i procedimenti di produzione. Il terzo per la sotenibilità, questo è uno stabilimento che ha recentemente raggiunto le condizioni di avere zero scarti in discarica, traguardo per noi molto importante".Nato sotto l'ala della famiglia Melli e da 30 anni casa di Procter & Gamble, Gattatico è un laboratorio anche per altre aspetti dell'industria 4.0, come ha spiegato il direttore dell'impianto Michele Tomasicchio."Stiamo lavorando sulla robotica, sulla digitalizzazione, sulle interfaccia macchina macchina, macchina uomo. Tutto ciò per permettere a questo stabilimento di essere molto competitivo in futuro e attirare nuovi investimenti e nuove possibilità di crescita".Altro punto di forza di Gattatico è la sostenibilità: rispetto al 2010 i consumi di energia e di acqua sono diminuiti di oltre il 20% e l'emissione di CO2 dell'88% grazie anche all'utilizzo di energie rinnovabili e di plastiche riciclate per la produzione del 50% dei flaconi utilizzati. Prossimo obiettivo è la produzione di energia elettrica e termica attraverso il gas. Infine sempre in ottica Csr, l'impianto di Gattatico offre ai 260 dipendenti programmi di welfare dedicati ed è attento al territorio in cui opera con iniziative specifiche.