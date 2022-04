La regina Elisabetta risponde a auguri studenti Liguria

(ANSA) - DIANO MARINA, 26 APR - La Regina Elisabetta ha risposto agli alunni della classe quarta B della scuola primaria di Diano Marina, che si erano complimentati per il suo lungo regno. Tutto è partito a gennaio, quando la classe stava studiando il Regno Unito, focalizzando l'attenzione in modo particolare su Londra. "L'insegnante di Inglese, dato che quest'anno la monarca festeggia il Giubileo di Platino - si legge in una nota dell'Istituto, divulgata dalla dirigente scolastica Patrizia Brosini - ha avuto l'idea di spedirle una lettera, nella quale gli allievi si sono complimentati con lei per il suo lungo regno. I bambini hanno anche allegato alcuni loro disegni raffiguranti il Regno Unito, le guardie reali e un ritratto della sovrana stessa". La missiva è stata inviata con la speranza di una risposta, ma anche con la consapevolezza che la Regina ogni giorno riceve una nutrita corrispondenza. "Dopo qualche mese è arrivata la grande sorpresa - prosegue - la risposta, scritta dalla dama di compagnia di sua maestà che, a suo nome, ringraziava per il pensiero avuto nei suoi confronti e per i bellissimi disegni. Oltre al ricordino stampato in occasione del Giubileo, gli alunni hanno ricevuto materiale informativo sulla storia della Regina, sul cambio della guardia e su altre curiosità. Per i ragazzi e per l'insegnante è stata una grande emozione". (ANSA).