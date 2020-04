La psicologa: tanti genitori chiedono aiuto per la teledidattica

Roma, 29 apr. (askanews) - Ospite oggi di "Non è un Paese per Giovani", il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli, la dottoressa Francesca Longinotti, psicologa volontaria del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta del team di supporto psicologico 800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.Longinotti ha raccontato che "le telefonate sono numerose, come numerosi sono i professionisti a disposizione. Copriamo un orario che va dalle 8 alle 24 diviso in turni. Abbiamo ricevuto migliaia di chiamate per ogni turno. È un servizio di cui la popolazione ha bisogno e che sta utilizzando molto".Sui disturbi che stanno emergendo con più frequenza: "Questa pandemia ha generato reazioni psicologiche estreme perché come tutte le emergenze ci mette davanti a qualcosa che non conosciamo, tra le più comuni c'è l'ansia, la paura generalizzata (anche rispetto al proprio futuro) depressione, e il riacutizzarsi di vecchi disturbi che probabilmente prima di questa emergenza erano stati seguiti e curati", ha spiegato.Più chiamate per se stessi o per chiedere aiuto per gli altri? "La casistica varia, molti chiamano per terzi e durante l'ascolto emerge che chiedono aiuto per situazioni familiari. Abbiamo per esempio molti genitori in difficoltà perché devono stare 24 ore con i figli, devono seguirli anche nella didattica che prima era affidata alla scuola. Questa pandemia ha portato dei disequilibri rispetto alla normalità, ma quello che noi facciamo attraverso il sostegno è di stimolare le persone a ritrovare le proprie risorse personali, le normali capacità che in questo momento le persone rischiano di non vedere, ma ci sono! Siamo molto resilienti come popolazione e se adeguatamente stimolati sappiamo trovare tutte le capacità e le strategie necessarie per affrontare la situazione".Chiamano più nuclei familiari o persone sole? "Ci capita spesso di dare supporto a persone sole che avevano una quotidianità ben strutturata, che incontravano amici, parenti e che ora si sono ritrovati in una solitudine estrema", ha spiegato.Sono più i giovani o gli anziani? "Chiamano sia giovani che soffrono per le restrizioni, per l'impossibilità di vedere amici o fidanzati, sia gli anziani che soffrono la solitudine che sono preoccupati sia per il futuro che per il presente. L'età spazia molto", ha sottolineato.Sulla natura della paura: più spaventati per ciò che ci aspetta o per ciò che stiamo vivendo? "La telefonata si divide in due fasi: come stanno adesso e quindi sulle preoccupazioni legate al presente, ai decreti che escono, alle restrizioni che vengono modificate. Ma parliamo anche di come affronteranno il futuro. Per quanto riguarda il presente abbiamo notato che spesso c'è una cattiva informazione e quindi ci sono delle paure legate ad informazioni sbagliate, quindi il nostro servizio cerca di indirizzare le persone sulle fonti di informazione ufficiali e attendibili. C'è anche molta paura per il futuro, magari perché si è perso il lavoro quindi sono varie le aree che si connettono e interferiscono lune con le altre", ha detto ancora.Quanto può durare una telefonata? "È importante ricordare che il nostro servizio non è psicoterapia, non è una presa in carico ma è un ascolto della persona. Una chiamata può durare circa 25 minuti", ha concluso.