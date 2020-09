La musica del XX Festival Verdi sarà anche in live streaming

(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - La musica del XX Festival Verdi al tempo della pandemia esce dai suoi tradizionali confini - il Teatro Regio di Parma - e, grazie alla collaborazione con major discografiche, avvicina gli appassionati di tutto il mondo: appuntamenti in live streaming e poi disponibili su cd e dvd. Dynamic quest'anno produrrà il Cd di Macbeth che ha recentemente debuttato con successo e che sarà dunque la prima registrazione assoluta della versione di Parigi dell'opera mai eseguita sino a oggi, dunque mai registrata in precedenza, dal 1865. Ludovic Tézier, protagonista, figurerà per gentile concessione di Sony Classical. Dynamic produrrà anche cd e dvd di Messa da Requiem curando la ripresa in diretta streaming che sarà trasmessa venerdì 18 settembre a partire dalle ore 20 su diverse piattaforme (teatroregioparma.it, 12TvParma, Lepida TV, www.radioemiliaromagna.it). Anita Rachvelishvili figurerà per gentile concessione di Sony Classical. Ernani sarà trasmesso in diretta streaming venerdì 25 settembre 2020, a partire dalle 20, su operastreaming.com, inaugurando il nuovo cartellone del primo portale online gratuito di opera lirica in Italia. Un progetto triennale, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in collaborazione con Edunova e Università di Modena e Reggio Emilia, nato per divulgare e diffondere la passione per la musica e la bellezza dell'opera lirica. Si sta perfezionando in questi giorni la trasmissione in diretta streaming anche del Gala Verdiano con Luca Salsi il 10 ottobre 2020, che sarà annunciata nei prossimi giorni. (ANSA).