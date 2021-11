La moglie di D'Orazio, un'associazione valorizzerà i talenti

(ANSA) - TARANTO, 08 NOV - "E' giusto ricordare Stefano, per quello che ha fatto e per i valori che ha trasmesso. Lo ricorderemo ogni anno e per sempre. L'associazione che abbiamo costituito intende valorizzare i giovani talenti. Per me oggi è una grande emozione essere qui ed essere circondata da tanta gente che lo ha amato e continua ad amarlo". Non è riuscita a nascondere la commozione Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D'Orazio, che nel pomeriggio ha presentato al teatro Orfeo di Taranto "Tsunami", il libro, uscito postumo, dello storico batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre del 2020. All'incontro, moderato da Claudio Frascella, hanno partecipato numerosi fan provenienti da ogni parte d'Italia. A un anno esatto dalla morte del marito, Tiziana Giardoni ha annunciato la costituzione dell'associazione Stefano D'Orazio. "Ho pensato molto - ha rivelato Giardoni - a quale poteva essere il modo migliore per ricordare Stefano, cioè di tramandare ai giovani le sue qualità artistiche e professionali e manageriali. Lui era un artista a 360 gradi e questo va ricordato alle nuove generazioni. Ci sono molte cose belle che ci ha lasciato: il suo patrimonio artistico, la sua ironia, la sua allegria. Io credo che tutto quello che è stato Stefano lo ritroveremo nel tempo". Stasera, sul palco del teatro Orfeo, tanti artisti si alterneranno per lo spettacolo di beneficenza "Ricordo di Stefano D'Orazio - Palasport & Friends". Sul palcoscenico è stata montata anche una delle batterie originali di D'Orazio, acquistata nel 2017 da "I Palasport" (insieme ad altri strumenti musicali, palchi, scenografie e costumi), l'unica tribute band ufficiale dei Pooh. (ANSA).