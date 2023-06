La fibra ultra veloce "al servizio" dell'associazione MindsHub

Ala, 27 giu. (askanews) - La fibra ultra veloce di Open Fiber prosegue la sua espansione nel comune di Ala in Trentino. MindsHub, associazione non profit che promuove l'utilizzo consapevole degli strumenti tecnologici e solo l'ultima realta ad usufruirne nel comune in provincia di Trento. Abbiamo parlato con Alessio Zeni dell'Associazione MindsHub: "Questo è CyberOrto, che riesce a seminare, irrigare ed arare il terreno completamente da soli. Gli unici input che inviamo lo facciamo attraverso la fibra OpenFiber da remoto, tramite la nostra interfaccia di controllo". Nel paesino sono gia 5075 le unita immobiliari coperte dalla rete "Fiber to The Home" con la possibilita di connettersi ai servizi digitali di ultima generazione.

Abbiamo parlato con Fabio Giovanazzi, Vice Presidente e membro di MindsHub: "Il comune di Ala ci aveva chiesto circa un anno fa di creare un'applicazione sia per sensibilizzare le persone sui temi ambientali, sia per diminuire la quantità di rifiuti nelle strade. Abbiamo pensato a questa applicazione attraverso la quale si può segnalare dei rifiuti tramite foto. Noi in questo momento abbiamo bisogno di un'infrastruttura a supporto". È intervenuto inoltre, Lorenzo Fedrizzi dell'Associazione MindsHub: "Radio Ala è una webradio, tutti i contributi dei nostri speaker e dj ci vengono mandati online attraverso Internet. La fibra ci permette di far collegare gli ascoltatori con il nostro server qua in studio". Grazie ai bandi pubblici, l'obiettivo di Open fiber e quella di arrivare a piu di 8 milioni abitazioni in Italia nelle cosiddette aree bianche. Andrea Zamboni, Field Manager di Open Fiber ha così comentato:"Abbiamo cablato più di 5 mila unità immobiliari, per uno sviluppo della rete di oltre 70 km. Per oltre il 90% si è trattato di riutilizzo di infrastrutture già esistenti, grazie ad una importantissima collaborazione con questi enti che è nata fin dall'inizio del progetto. Ad esempio cavidotti della pubblica illuminazione del Comune di Ala, cavidotti della TrentinoDigitale, e cavidotti della rete elettrica di SetteDistribuzione. Abbiamo, così, ridotto moltissimo l'impatto ambientale. Siamo molto soddisfatti di poter collegare realtà come quella di MindsHub, che come noi crede nell'innovazione". Il piano di questa rivoluzione digitale coinvolge oltre 6200 comuni e permettera una velocita connessione fino a 10 gigabit al secondo. .