Nepi, Civita Castellana e Ceresara: è qui la festa nel weekend fuori porta

Il fine settimana nei piccoli borghi si festeggia all’insegna di un suggestivo Palio, di un tour enogastronomico fra le delizie del Lazio e di una ciliegia talmente prelibata da aver guadagnato il marchio De.Co.

A partire dal Lazio, dove due imperdibili eventi prenderanno vita a Nepi e a Civita Castellana. Nella “città delle acque” in provincia di Viterbo, dame, cavalieri, musici e arcieri accoglieranno i visitatori nelle magiche atmosfere del Palio dei Borgia. Sabato 8 giugno è in programma uno dei momenti più attesi, il corteo storico che vedrà sfilare centinaia di figuranti lungo le vie del centro indossando splendidi costumi, accompagnati dal ritmo dei tamburi, dallo squillare delle chiarine; al termine della sfilata i visitatori potranno assistere, nella cornice della Piazza del Comune, ad uno spettacolo che comprenderà la consegna delle chiavi a Lucrezia Borgia, evento risalente al lontano al 1499. Giunto alla 24esima edizione, l’evento tornerà ad accendere la rivalità fra le quattro Contrade - Santa Croce, San Biagio, Santa Maria e La Rocca - e come per magia riporterà alla luce i principali episodi della storia nepesina da Porta Nica a Porta Romana, dalla Cattedrale alla Piazza principale, fino ovviamente alla Rocca dei Borgia. Il 9 giugno sarà la volta della gara degli arcieri, mentre come di consueto il Palio si festeggerà anche in tavola: dal 7 al 9 le taverne delle Contrade saranno aperte e pronte a servire alcune delle ricette più note del territorio.

Restando in provincia di Viterbo, dal 6 al 9 giugno Civita Castellana proporrà un grande tour enogastronomico tra le delizie del Lazio e non solo con la “Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta”. Dagli antipasti fino ai dolci, tantissime sagre sono pronte a deliziare i visitatori con le loro portate, tutte realizzate rigorosamente a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza. Dalla mattina alla sera i visitatori potranno partire alla volta di un indimenticabile viaggio nel gusto a partire dalle specialità locali: i “frittelloni”, delle sfogliatine sottilissime condite con pecorino e pepe e le zuppe della Signora Ida; ci sarà poi spazio per la trippa e i fagioli de ‘zi Maria e per i prelibati gnocchi di patate proposti dalla Pro Loco di San Lorenzo Nuovo. Sarà impossibile resistere a un simile richiamo di sapori, colori e profumi, che vedrà anche la partecipazione delle scuole alberghiere di Magliano Sabina e di Civita Castellana e dell’associazione Cuochi d’Italia. Sabato 25 maggio e sabato 1 giugno è in programma l’apericena in collaborazione con Rds, con i ristoranti del territorio che proporranno il loro primo piatto più gustoso; al contempo, sarà possibile visitare la Mostra nazionale della ceramica artistica, allestita fino al 30 giugno nel centro storico.

Risalendo la Penisola fino alla provincia di Mantova, a Ceresara tornerà l’8 e il 9 giugno la tradizionale “Festa de la Saresa”, ovvero la Festa della ciliegia organizzata dall’Associazione “Compagnia delle Torri” in collaborazione con il Comune. Tutte le sere dalle ore 19.00 sarà possibile cenare lungo la suggestiva tavolata allestita in Via Roma: saranno serviti il particolare tortello della Possenta di Ceresara alla ciliegia, pizze e la torta cioccolato e ciliegie “Dolceresa” e tante altre specialità. Molti gli appuntamenti in programma che animeranno le serate della centralissima Piazza Castello: saranno presenti in piazza gli stand dei produttori locali di ciliegie e ci sarà spazio per degustazioni guidate, il tradizionale raduno Ferrari, il Triciclo GP, il mercatino di hobbistica ed eventi culturali collaterali.

In un suggestivo borgo dell’Umbria, intanto, è tutto pronto per l’Infiorata organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga: giunto alla 54esima edizione, l’evento organizzato a Città della Pieve (Perugia) tornerà ad abbinare sapientemente dal 13 al 23 giugno arte, spiritualità, storia, gastronomia e antiche tradizioni popolari.