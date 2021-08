La dolce estate di Capri, piena di vita, turisti e vip

Milano, 6 ago. (askanews) - Per Capri l'estate non è mai stata così dolce. L'isola è piena di vita e turisti. "Sono raddoppiati se non triplicati rispetto all'anno scorso il movimento quest'anno si vede quest'anno effettivamente già assomiglia a una estate normale"Grazie al vaccino finalmente quest'anno sono tornati anche gli stranieri. "Siamo veramente in vacanza e a parte la maschera che dobbiamo indossare all'interno regolarmente, non abbiamo l'impressione che qualcosa interferisca, ci sentiamo davvero in vacanza"Una atmosfera che ha conquistato anche moltissimi vip stranieri. Nelle stradine e nella famosa piazzetta ha passeggiato la coppia dell'estate Jennifer Lopez e Ben Affleck, mentre il lussuoso yacht su cui alloggiavano li aspettava al largo. La cantante Ciara, con il campione di football Russel Wilson.E poi la parata di star per un evento di beneficenza in favore dell'Unicef che ha visto sfilare Katy Perry, Orlando Bloom confuso fra i turisti con trolley e cagnolino in braccio e Heidi Klum. Capri, provincia di Hollywood.