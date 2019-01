La crisi venezuelana irrompe nel viaggio del Papa a Panama

Città del Vaticano, 24 gen. (askanews) - La scena non potrebbe essere più suggestiva: mentre il corteo delle auto del Papa percorreva la strada che dall'aeroporto alla capitale, poco dopo essere atterrato a Panama per la Giornata mondiale della gioventù, un uomo è corso in mezzo alla strada sventolando una bandiera venezuelana e costringendo l'autista di Francesco ad una improvvisa sbandata per evitarlo. La crisi venezuelana irrompe nel viaggio di Jorge Mario Bergoglio. Francesco, che ha sempre trattenuto le critiche a Nicolas Maduro, ora assiste a distanza ravvicinata allo scontro tra Juan Guaido, esponente dell'opposizione che si autoproclama 'presidente' ad interim, e il presidente in carica, che denuncia un 'colpo di Stato' sostenuto, tra gli altri, dai presidenti di Stati Uniti, Brasile e Argentina Donald Trump, Jair Bolsonaro e Mauricio Macri: non esattamente amici del primo Pontefice latino-americano della storia.E' prevedibile che in questi giorni Francesco si esprimerà sulla crisi venezualana, e non solo perché alla Gmg panamense partecipano numerosi ragazzi venezuelani. Quel che accade a Caracas è monitorato con estrema attenzione dalla Santa Sede. Il il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin è stato nunzio in Venezuela, il nuovo Sostituto alla Segreteria di Stato, Edgar Pena Parra, è venezuelano, l'attuale nunzio, mons. Aldo Giordano, è uno dei più fidati ambasciatori pontifici. E la diplomazia vaticana ha svolto in questi anni una costante attività di mediazione, quando più quando meno visibile, a Caracas, a costo di entrare in rotta di collisione con l'episcopato venezuelano schierato con l'opposizione.Prima che la crisi degenerasse, ad aprile del 2016 Nicolas Maduro deviò un suo viaggio internazionale per fare una tappa non preventivata a Roma e parlare con il Papa. Nel corso di quell'anno, i diplomatici vaticani presero parte come 'soggetto facilitatore', insieme all'Unione della Nazioni del Sudamerica (Unasur), al tavolo di mediazione tra Governo venezuelano e opposizioni, dapprima con il nunzio apostolico in Argentina, monsignor Emil Paul Tscherrig, e poi con l'arcivescovo Claudio Maria Celli, navigato diplomatico di lungo corso. Il tentativo, però, fallì, perché, come spiegò nel 2017 il Papa in persona sul volo di ritorno dall'Egitto, 'le proposte non sono state accettate o venivano diluite'. Jorge Mario Bergoglio, che rilevò all'epoca come la stessa opposizione fosse 'divisa', tornò a fare appello nelle settimane successive 'al Governo e a tutte le componenti della società venezuelana affinché venga evitata ogni ulteriore forma di violenza, siano rispettati i diritti umani e si cerchino soluzioni negoziate alla grave crisi umanitaria, sociale, politica ed economica che sta stremando la popolazione' (30 aprile) e, in una lettera consegnata all'episcopato locale, ad esprimere la propria convinzione che 'i gravi problemi del Venezuela possono essere risolti se c'è volontà per costruire ponti, se si desidera dialogare seriamente e rispettare gli accordi raggiunti (5 maggio). A giugno del 2017, infine, i vertici della conferenza episcopale venezuelana si recarono a Roma per parlare faccia a faccia con il Papa e gli consegnarono un dossier sui morti durante le proteste di piazza contro il Governo e sulla crisi umanitaria del paese. Nei mesi successivi senza successo i presuli criticarono l'elezione di una nuova assemblea costituente e sostennero l'iniziativa dell'opposizione di convocare un simbolico referendum su di esso, e si sono successivamente schierati contro Maduro alle elezioni del maggio scorso, unendo la loro voce alle critiche sui brogli. 'Siamo di fronte a una crisi molto grave dovuta a un sistema politico totalitario, statalista e marxista', ha denunciato il cardinale arcivescovo di Caracas Jorge Urosa Savino, andato in pensione il luglio successivo.Una linea critica ribadita ancora negli ultimi giorni, quando, il 10 gennaio scorso, Maduro si è insediato per il suo secondo mandato. 'Tanti i dubbi che inquadrano questo giuramento: legittimo? Illegittimo?', si è domandato mons. José Luis Azuaje Ayala, arcivescovo de Maracaibo e presidente della Conferenza Episcopale del Venezuela. 'La storia, quando sarà il momento, attraverso chi ha propiziato tali elezioni discutibili, in un quadro di vantaggio, pronuncerà il suo verdetto. Ciò che è vero è che il nostro paese vive una crisi sproporzionata in tutti i settori, ma sfortunatamente chi ha guidato il governo nazionale negli ultimi anni, producendo un deterioramento umano e sociale della popolazione e della ricchezza della nazione, si propone di continuare sulla stessa strada, senza cambiamenti significativi nell'economia e nel miglioramento delle condizioni di vita dei venezuelani... Seguire la stessa strada finora percorsa è portare il popolo sull'orlo del precipizio. E ancora: 'Siamo addolorati che non ci sia un briciolo di sensibilità umana e sociale che porti ad un completo cambiamento nella leadership del paese', ha detto il presule, che ha poi citato 'i grandi tassi di povertà, il numero maggiore di malati non accolti dalle istituzioni sanitarie che sono morti, l'aumento delle minacce e della repressione, la violenza incontrollabile che ha ucciso più di ventimila persone nel 2018, l'iperinflazione e la distruzione del settore produttivo, la corruzione tremenda e sfacciata, l'emigrazione più grande della storia venezuelana, centinaia di prigionieri politici, civili e militari, che chiedono giustizia, le violazioni dei diritti umani, che hanno avuto il loro culmine nell'assassinio della giovane indigena Pemón Charly Penaloza di 21 anni, la repressione delle comunità indigene e dei leader delle comunità'. E' necessaria, ha concluso, 'oggi più che mai, l'organizzazione della comunità è necessaria attorno a un ideale di ricostruzione del paese, generando cambiamenti per eliminare la deriva distruttiva e cercare nuove forme di sviluppo integrale'.Una posizione non coincidente con quella vaticana. Non che la Santa Sede non sia 'preoccupata' per la 'crisi umanitaria' in corso in Venezuela, come ha ribadito ancora a ottobre scorso il 'ministro degli Esteri', mons. Paul Richard Gallagher. Tanto da aver promosso solo l'anno scorso, insieme ai gesuiti e alle conferenze episcopali sud-americane, un progetto di aiuto alle persone che fuggono dal Venezuela con un 'flusso massiccio' verso altri Paesi del subcontinente. Ma, pur senza entrare da tempo nel merito della crisi politica, gli uomini del Papa hanno pur sempre mantenuto una distanza critica dalle posizioni più oltranziste dell'opposizione, ed hanno tenuta aperta, con i gesti prima ancora che con le parole, la possibilità di un ritorno al dialogo.Alla cerimonia per l'insediamento di Maduro, il 10 gennaio, la Santa Sede non casualmente era presente con un suo rappresentante, perché 'mantiene delle relazioni diplomatiche con lo Stato venezuelano', ha dovuto precisare il direttore ad interim della sala stampa vaticana Alessandro Gisotti: 'La sua attività diplomatica ha come finalità promuovere il bene comune, tutelare la pace e garantire il rispetto della dignità umana. Per questo, la Santa Sede ha deciso di essere rappresentata nella cerimonia di inaugurazione della Presidenza, dall'Incaricato d'Affari ad interim della Nunziatura Apostolica di Caracas. La Santa Sede e i Vescovi del Paese - ha proseguito il portavoce vaticano - continuano a lavorare assieme per aiutare il popolo venezuelano, che soffre le implicazioni umanitarie e sociali della grave situazione in cui versa la Nazione'.Sarà il Papa in persona, durante i giorni a Panama o nella conferenza stampa sul volo di ritorno a Roma lunedì, a spiegare qual è la posizione vaticana di fronte all'ultima svolta drammatica a Caracas. Non si può certo attribuire al Pontefice, né alla diplomazia vaticana nel suo complesso, quanto ha affermato ossi su Twitter un avvocato argentino notoriamente in rapporti di amicizia con Francesco, Juan Grabois: 'Quale che sia la tua valutazione di Maduro, quello del Venezuela ha un solo nome: colpo di Stato. Trump, Macri e Bolsonaro alimentano una guerra civile o una invasione. Pessimo precedente per l'ordine pubblico internazionale. Ma è difficile smentire, al di là della cautela ufficiale, che su un ampio ventaglio di questioni Jorge Mario Bergoglio è lontanissimo dalle posizioni assunte dai presidenti di Stati Uniti, Brasile e Argentina. Mentre, pur non sposando in toto la loro politica, ha intessuto rapporti collaborativi tanto con il presidente boliviano Evo Morales, quanto con il nuovo presidente cubano Miguel Dias-Canel, e si può intuire una certa sintonia di vedute con il nuovo presidente messicano Manuel Lopez Obrador, tre presidenti che in queste ore si sono schierati in difesa di Maduro.Rimane valida, di fondo, l'analisi che della situazione ha dato un altro venezuelano stimato dal Papa, il preposito generale della Compagnia di Gesù Arturo Sosa. Che nella sua prima conferenza stampa alla testa dei gesuiti spiegò, nel 2016, che 'non si può capire quel che accade in Venezuela se non è chiaro che il paese vive di rendita petrolifera, e questa rendita è gestita direttamente ed esclusivamente dallo Stato'. Uno stato di cose che 'rende difficile la formazione di una società democratica', generando 'molta sofferenza', che né 'il modello politico del comandante Chavez, e ora del presidente Maduro', né l'attuale opposizione, sembrano a padre Sosa in grado di superare, come 'la società e il popolo venezuelano' vorrebbero, in direzione di 'un sistema non di rendita che è l'unico modo per uscire dalla situazione attuale'.