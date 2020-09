Bambini senza banchi in ginocchio in una scuola di Genova, Toti: "Azzolina è inaccettabile"

Il suono della campanella dà il via al nuovo anno scolastico, ma anche a tante polemiche. Che si faranno man mano sempre più dure con l’avvicinarsi delle elezioni. Questo è un anno particolare che vede come protagonisti mascherine chirurgiche, gel igienizzante, banchi nuovi e non tradizionali e distanziamento in classe e nei corridoi. L'emozione è forte per il rientro in aula dopo sei mesi di assenza e lontananza. Non sarà la stessa cosa degli anni passati, non ci si può abbracciare e i piccoli non potranno giocare come prima, ma, come riferiscono alcuni presidi e professori 'è comunque un inizio, importante per tutti gli studenti'.

La prima polemica è già partita dalla Liguria. "Cara Azzolina, questi sono gli alunni di una classe genovese che scrivono in ginocchio perché non hanno i banchi che avevate promesso. E non sarebbero gli unici. I nostri bambini, le maestre e le famiglie non meritano questo trattamento, soprattutto dopo i sacrifici fatti in questi mesi in cui era anche un dovere morale lavorare per evitare tutto questo", ha scritto il governatore ligure Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook. "Lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un'immagine come questa non è degna di un Paese civile come l'Italia".

La situazione - ovviamente - ha fatto arrabbiare molti genitori che si sono poi riuniti sotto l'ingresso della scuola per decidere come muoversi e inviare poi una lettera al direttore scolastico regionale. La scuola ospita centinaia di bambini. Secondo quanto appreso, già nei prossimi dovrebbero arrivare i nuovi banchi, almeno una parte di quelli che erano stati richiesti. Questione di giorni. Tutto l’altro è andato bene in Liguria? Così così: la scuola è ripresa per tanti ma non per tutti. Alcuni istituti hanno dovuto rinviare l'inizio delle lezioni in attesa del completamento dei lavori di adeguamento delle strutture alle misure anti-Covid, a La Spezia, dove negli ultimi giorni c'è stato un vero e proprio boom di contagi, ma anche a Bogliasco, Alassio, Albenga e Bordighera, l'inizio dell'anno scolastico è stato posticipato al 24 settembre, dopo le elezioni regionali.

A Lerici, dove 14 insegnanti sono in quarantena e aspettano l'esito dei tamponi, le lezioni riprenderanno invece il 16 settembre. Complessivamente sono più di 160 mila gli studenti liguri già tornati in classe. "Inizia un anno diverso - scrive su Facebook il governatore Toti rivolgendosi direttamente a loro - inedito, con regole nuove da seguire insieme, con un nuovo modo di condividere il tempo e gli spazi ma vi auguro con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di imparare e di stare insieme. Buon rientro a scuola bambini e ragazzi, conservate per sempre l'emozione unica e la curiosità di questo giorno: così si diventa grandi e da qui si riparte insieme". Ovviamente, per Toti, “il primo giorno di scuola è iniziato. La macchina dei trasporti ha funzionato. Tutte le aziende del servizio pubblico, al primo check di Regione Liguria, hanno dichiarato che l'affollamento dei mezzi ha rispettato le regole che ci siamo dati. E in alcuni casi è stato inferiore alle previsioni", ha scritto su Facebook il governatore della Liguria.