Record guariti e calo malati: direzione giusta. In Fase 2 occhio a R0 delle Regioni

Dati record per guariti, calo dei malati e numero di tamponi nelle ultime 24 ore scandiscono il conto alla rovescia verso il 4 maggio, avvio della agognata, ma anche temuta, Fase 2 dell'emergenza coronavirus. "La curva epidemica in Italia continua a decrescere, sia come numero di casi che di pazienti sintomatici", conferma Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Il tasso di contagiosità è sotto 1 in tutte le regioni", in media ogni positivo contagia meno di una persona, "ma è ancora molto lontana l'immunità di gregge", che si avrebbe con il 60% della popolazione colpita dal Covid 19.

Quindi "avanti passo dopo passo", ripete Brusaferro, ribadendo che decisiva nella nuova fase che si apre lunedì - oltre a igiene, mascherine e distanziamento - sarà la capacità di individuare e isolare subito eventuali nuovi focolai.

Obiettivo "stare sotto l'indice di contagio R0 pari a 1 - dice l'esponente del Comitato tecnico scientifico -, considerando che i casi che abbiamo ogni giorno sono solo la punta dell'iceberg" e gli asintomatici stimati tra il 4 il 7%. Il provvedimento più forte è l'istituzione delle zone rosse, l'isolamento di intere comunità come a Codogno e Vo' Euganeo. Al momento in Italia sono 74 in altrettanti Comuni di 7 regioni.

Proprio le differenze territoriali stridenti nel contagio sono oggetto non solo dello scontro istituzionale, ma anche dell'attenzione degli esperti e del ministero della Salute. La situazione epidemiologica "è diversa nelle regioni e anche le misure di monitoraggio mostreranno la necessità di avere tavoli specifici con le regioni per capire com'è la situazione - dice Brusaferro -. E' chiaro che l'obiettivo è riaprire il più possibile ma avendo presente che R0 deve stare sotto 1. Una declinazione regionale la andremo a valutare perché le scelte devono tener conto della realtà".

I numeri a volte criticati della Protezione civile, all'ultimo giorno di conferenze stampa, indicano 75.945 guariti finora, con un incremento record di 4.693 nell'ultima giornata. Calo senza precedenti in 24 ore anche dei malati, scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in un sol colpo. Di questi 2.299 nella sola Emilia Romagna, con un arretrato di casi reso noto da Reggio e provincia. I morti sono 285, almeno sotto quota 300, portando il totale sempre più spaventoso vicino ai 28 mila.

Luca Richeldi, componente del Cts, esalta la percentuale dei positivi trovati rispetto ai tamponi fatti, appena 2,7%, la più bassa di sempre, "una soglia cruciale". In realtà - essendo un terzo circa dei tamponi delle ripetizioni - la percentuale è del 4,51% (elaborazione Sky Tg24). Comunque la più esigua in assoluto. In sostanza dei 68.456 tamponi registrati in 24 ore - mai così tanti -, solo il 60% sono stati eseguiti su persone nuove. "I dati di oggi sono molto confortanti - afferma Richeldi -, significa che stiamo andando nella direzione giusta. Sei regioni non fanno registrare decessi e altre 9 ne hanno meno di 10".

Dati incoraggianti anche in Lombardia, con 93 decessi e un calo dei nuovi contagi (+22 a Bergamo, +56 a Milano). La regione più colpita sarà anche quella che vedrà una ripartenza comunque forte lunedì in virtù del tessuto produttivo. L'Inail rende noto che in tutta Italia dal 4 maggio ritorneranno fisicamente sul posto di lavoro 4,5 milioni di persone. E finora il 67,8% delle 28 mila denunce di infortunio per contagio da Covid 19 (con 98 morti) arriva da Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto.