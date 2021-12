(Adnkronos) - L'INPS tra Covid, riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza 25,5 milioni di lavoratori assicurati. 1,27 milioni di aziende iscritte. 16 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici. Sono questi alcuni dei numeri dell'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che si occupa della gestione delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale di gran parte dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore pubblico e privato. Un settore quello della previdenza sociale che come altri della Pubblica Amministrazione si trova in un momento particolarmente delicato legato alla ripresa e all'evoluzione del Paese. Tra i cambiamenti più recenti dell'INPS, l'introduzione nel 2019 della cosidetta "Quota 100", una rivoluzione per il sistema pensionistico italiano che, tra sostenitori e detrattori, va però verso il tramonto previsto per la fine del 2021. Soltanto un anno dopo Quota 100, l'avvento del Covid ha portato una serie di stravolgimenti socio-economici che hanno, tra l'altro, costretto il sistema economico e le aziende a ricorrere a una serie di misure straordinarie anche in materia di previdenza sociale: orario di lavoro ridotto, indennità di malattia, cassa integrazione. In questa situazione di estrema incertezza e fluidità a che punto è oggi la previdenza sociale in Italia? Adnkronos ed Expleo hanno fatto il punto sulla situazione degli ultimi anni dell'INPS, anche in confronto con i sistemi previdenziali degli altri Paesi europei, con particolare riferimento a diversi ambiti specifici: prestazioni assistenziali, cassa integrazione, pensioni. Per i dati nazionali la fonte di riferimento è l'INPS. Per i dati internazionali la fonte di riferimento è l'ETUI, European Trade Union Institute, centro indipendente di ricerca e formazione della Confederazione Europea dei Sindacati. Assenteismo sul lavoro ai tempi del Covid Anche la pandemia sembra non aver fatto desistere i furbetti del cartellino. Dal confronto dei dati INPS relativi al numero di certificati di malattia registrati nel primo semestre del 2020 e gli ultimi disponibili relativi al primo trimestre del 2021, l'assenteismo dei dipendenti pubblici è aumentato del 16%. Nel settore privato invece si assiste a una diminuzione del 3%. Un dato questo su cui hanno influito anche fattori come il perdurare dello smartworking di diverse aziende private. Quali sono le regioni dove ci si assenta di più? Con riferimento al settore pubblico, la Sicilia nel 2020 risulta la prima per incidenza tra numero di certificati di malattia registrati in rapporto ai lavoratori, con 1,86 certificati richiesti per ogni lavoratore. Seguita dalla Campania con incidenza 1,65 e dalla Calabria 1,56. Nel comparto privato la classifica vede al primo posto la Calabria con un'incidenza di 1,46, seguita da Piemonte 1,31 ed Emilia Romagna 1,3. Un lavoratore su dieci è assente ingiustificato Un dato che accomuna settore pubblico e privato è quello relativo all'incidenza del numero di assenze non giustificate sul totale di visite di controllo. Il dato INPS relativo al primo semestre del 2021 indica che un dipendente su dieci risulta assente ingiustificato sia nel settore privato che nel pubblico. A livello regionale la Campania ha il primato di assenti non giustificati nel comparto pubblico con il 20% del totale, seguita dalla Sicilia 14% del totale e dalla Lombardia con il 10%. Nel settore privato invece l'assenteismo maggiore si registra in Lombardia con il 16%, seguita da Campania e Lazio. Cassa integrazione: il picco durante l'emergenza sanitaria Per meglio inquadrare il concetto di cassa integrazione e le sue diverse tipologie ecco alcuni concetti chiave. La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) consiste in una prestazione economica in favore di quei lavoratori sospesi dall'obbligo della prestazione lavorativa o che lavorano a orario ridotto. La CIG ordinaria è una misura attività in caso di eventi transitori non dipendenti della volontà del datore di lavoro, come nel caso delle pandemie. La CIG straordinaria può essere introdotta in particolari casi in cui si trovi l'azienda come riconversione, ristrutturazione, crisi settoriale o aziendale o ancora per contratto di solidarietà. Infine, la CIG in deroga è una misura di integrazione salariale a sostegno delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari di cassa integrazione perché esclusi da questa tutela o perché ne hanno già usufruito. Fatte queste dovute premesse, la pandemia ha fatto schizzare verso l'alto il numero di ore totali di cassa integrazione. Secondo i dati INPS tra il 2019 e il 2020 le ore di Cassa Integrazione autorizzate sono aumentate del 1041%, passando da 259,6 milioni di ore complessive a quasi 3 miliardi. In particolare la CIG ordinaria ha raggiunto 1.980 milioni di ore nel 2020 contro 105,4 milioni di ore del 2019. Gli stessi dati a livello regionale indicano la Lombardia come la regione dove è stato autorizzato il maggior numero di ore (in totale 716 milioni) di CIG (tra deroga, ordinaria e straordinaria), che corrisponde al 24% del totale ore autorizzate in tutto il Paese. Per capire ulteriormente l'incidenza della pandemia sulle ore di CIG, si pensi che dal 1 aprile 2020 al 31 ottobre 2021 sono state autorizzate in totale 3,8 miliardi di ore con causale "emergenza sanitaria Covid-19". Mentre tra aprile 2020 e aprile 2021 le ore autorizzate sono calate del 72%. La situazione europea: il Short-time work Anche negli altri paesi del'Unione Europea sono state adottate delle misure per salvaguardare i lavoratori duranta la crisi sanitaria. In particolare con il cosidetto Short-time work le aziende hanno potuto ridurre le ore lavorative dei propri dipendenti pur mantenendo intatta la loro remunerazione. Questa misura di sostegno ha riguardato, da aprile a maggio 2020, circa 50 milioni di lavoratori secondo quanto riportano i dati dell'ETUI, European Trade Union Institute. In particolare in Svizzera il 48,1% dei lavoratori ha usufrutito dello Short-time work, seguita dalla Francia con il 47,8% e dall'Italia con il 46,6%. Quota 100: più richieste dagli uomini, del settore privato e del Nord Il dl 4/2019 del 28 gennaio 2019 ha introdotto Quota 100, una misura che permette l'uscita anticipata dal mondo del lavoro per tutti i lavoratori che hanno compiuto i 62 anni di età e hanno un'anzianità contributiva di almeno 38 anni. Il provvedimento, che verrà abbandonato con la fine del 2021 per lasciare spazio a una nuova riforma delle pensioni, è rivolto a tutti i dipendenti pubblici e privati, oltre che ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS. Qual è l'identikit del "centista" ovvero di chi ha aderito a Quota 100? Sono principalmente uomini, del settore privato e residenti nelle regioni del Nord Italia. È quanto emerge dai dati del 20° Rapporto annuale "L'innovazione per l'INPS per il rilancio del Paese". Nello specifico in merito a Quota 100 le domande accolte nel 2020 provengono per il 50% da lavoratori del settore privato (in crescita rispetto al 42,7% del 2019), per il 26,4% da parte di lavoratori autonomi (contro il 23,7% del 2019) e per il 23,6% da lavoratori del settore pubblico (10 punti percentuali in meno rispetto al 2019). A livello di gender, le domande accolte nel 2020 dall'INPS da parte di lavoratrici sono state il 30,1% contro il 69,9% da parte dei lavoratori. La maggior parte dei richiedenti ovvero il 45% nel 2020 risiedeva nel Nord, contro il 33% del Sud e il 21% del Centro Italia. Dati praticamente identici al 2019 quando erano: 44% al Nord, 34% al Sud, 22% al Centro. Infine, a livello reddituale coloro che hanno scelto di andare in pensione con Quota 100 sono sopratutto lavoratori con un reddito medio annuo più basso. In particolare al 2020 i "centisti" uomini percepivano un reddito medio annuo pari a 36.887 contro i 42.901 euro percepiti da coloro che hanno preferito continuare a lavorare. Tra le donne invece tale differenza risulta meno marcata: il reddito medio annuo delle "centiste" si è attestato a 27.774 euro contro i 28.406 euro percepiti dalle lavoratrici ancora attive. Reddito di cittadinanza: il primato in Campania Il Reddito di Cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disugaglianza e all'esclusione sociale che i cittadini italiani con determinati requisiti hanno potuto richiedere a partire dal 6 marzo 2019, impegnandosi a seguire un percorso personalizzato di inserimento professionale e di inclusione sociale. La misura diviene Pensione di Cittadinanza in caso in cui il nucleo familiare sia composto da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. Dall'analisi dei dati INPS è possibile verificare che il numero di richiedenti di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza è calato, passando da 1,6 milioni del 2019 a poco più di 1 milione registrato nei primi 10 mesi del 2021. Il picco delle richieste è stato registrato nel quarto trimestre del 2020 con 783.924 domande. Dal confronto tra i beneficiari del Reddito di Cittadinanza e la popolazione si nota che la Campania è la regione con la maggiore incidenza con 16 persone su 100, seguita da Sicilia con 15 persone su 100 e Calabria 13 persone su 100. Le regioni che hanno avuto meno beneficiari sono state Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige con 2 o 1 persona su 100. Interessante notare inoltre che nei primi 10 mesi del 2021 sono state revocate 95 mila domande e ne sono decadute 262 mila. In questo caso il maggior numero di domande decadute risulta in Campania, il più alto numero di quelle revocate invece in Lombardia.