L'ANSA presenta il suo 2022 in foto

E' la guerra in Ucraina la protagonista di Photoansa 2022, il libro che racconta ogni anno in foto i principali avvenimenti degli ultimi 12 mesi. "Raccoglie quello che diventa emblema e sintesi: va da se' che quest'anno il tema portante e' quello della guerra in Ucraina", dice il presidente dell'ANSA Giulio Anselmi. "Per me sfogliare il libro e' sempre un'emozione intensa: nei miei ormai quattro anni in ANSA abiamo visto e raccontato cose come la pandemia e ora la guerra", aggiunge l'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri. "Pensavamo di aver fatto l'edizione piu' difficile nel 2020 con la pandemia, ma questa e' stata un'edizione ancora piu' complicata", conclude il direttore dell'ANSA Luigi Contu. "Speriamo di pubblicare nel prossimo anno la fotografia che ancora non c'e': quella di un tavolo di pace".