Knox turista in Francia, niente Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Sembra essere svanita la possibilità che, almeno in questa occasione, Amanda Knox possa tornare a Perugia dove è stata detenuta per poco meno di quattro anni (dal 2007 al 2011) prima di essere assolta, ormai definitivamente, per l'omicidio di Meredith Kercher. Dopo avere partecipato al Festival della giustizia penale a Modena, l'americana si sarebbe recata in Francia per un giro turistico prima di tornare negli Usa. Accompagnata dalla madre Edda Mellas e dal fidanzato Cristopher. "Grazie alla mia famiglia italiana. Ti sarò sempre grata per la vostra attenzione, cura e amicizia" ha scritto su Twitter Amanda Knox. "Arrivederci e alla prossima" ha aggiunto facendo riferimento al progetto Innocent prject e al Festival della giustizia. (ANSA).