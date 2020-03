Jazz, scomparso il grande pianista McCoy Tyner

Roma, 7 mar. (askanews) - Il grande pianista jazz americano McCoy Tyner, noto per il suo lavoro con il quartetto di John Coltrane, è morto all'età di 81 anni, ha annunciato la sua famiglia venerdì. Tra i pianisti jazz più rispettati della storia, nella tradizione di Herbie Hancock, Bill Evans o Chick Corea, McCoy Tyner hamodellato la traiettoria del moderno piano jazz."McCoy era un musicista ispirato che ha dedicato la sua vita alla sua arte, alla sua famiglia e alla sua spiritualità", ha detto la sua famiglia su Instagram senza specificare le cause della sua morte. "La musica e l'eredità di McCoy Tyner continueranno a ispirare fan e talenti futuri per generazioni".Nato Alfred McCoy Tyner a Filadelfia nel 1938, l'artista iniziò a prendere lezioni di piano all'età di 13 anni. La sua carriera è iniziata con il gruppo Jazztet, guidato da Benny Golson e Art Farmer.In seguito, prima di avviare una lunga carriera solista, McCoy fece parte del quartetto classico di Coltrane, a fianco del bassista Jim Garrison e al batterista Elvis Jones.