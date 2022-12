IX Premio Italia Giovane: 10 premiati e 5 menzioni speciali

Roma, 13 dic. (askanews) - Si è tenuta la 9° edizione del Premio Italia Giovane, iniziativa che intende promuovere il merito e le nuove generazioni under 35 di talenti italiani presso il Centro Studi Americani a Roma. L'Evento è patrocinato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati. 10 premiati e 5 menzioni speciali selezionati dal Comitato d'Onore su oltre 200 candidature ricevute, storie di giovani che hanno raggiunto traguardi di successo grazie al loro impegno e sacrificio in vari ambiti: dallo spazio alla cura di malattie rare, dalla sostenibilità alle nuove frontiere tecnologiche fino a toccare l'ambito delle Istituzioni."Nell'anno europeo della gioventù è necessario dare ancora più voce e spazio a quelle generazioni che stanno contribuendo a scrivere il futuro. Le storie mostrano chiaramente come ci sia voglia di essere protagonisti del e nel Paese. E' dovere poi delle Istituzioni stare accanto a loro e offrire chance per mettere nelle condizioni di far riprendere il nostro Paese, per essere all'avanguardia e garantire una crescita sostenibile, di cui i giovani sono "la naturale energia rinnovabile": è quanto dichiara Andrea Chiappetta, Presidente del Comitato promotore. "Scegliere tra le tante storie ricevute è stato un compito difficile, ma ci ha mostrato chiaramente come ci siano under 35 che fanno la differenza e che sono un esempio per i giovanissimi", aggiunge."Insieme a tutti i membri del Comitato d'Onore siamo orgogliosi nel poter constatare come, nonostante le difficoltà, la tenacia e la passione di questi ragazzi porti a risultati incredibili; molti di loro lavorano all'estero e portano la bandiera italiana nel mondo, promuovendo il vero Made in Italy", commenta Pietro Bracco - membro del Comitato d'onore.Domenico Mastrolitto - Direttore Generale del Campus Bio Medico Spa, sottolinea come sia importante Condividere storie umane, di studio e professionali meritevoli è una grande carica di energia, dà fiducia e speranza nel futuro per un mondo migliore. La valorizzazione di modelli positivi può orientare altri giovani attraverso esempi di vita speciali, e dare beneficio all'intera classe dirigente nell'ottica di un'alleanza intergenerazionale fondamentale per dare spazio a donne e uomini che si affacciano alla società con rinnovati entusiasmi, competenze e conoscenze utili per servirla al meglio.