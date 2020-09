Iv: Renzi, non moriremo Cinquestelle

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "Non possiamo vivere leghisti ma non possiamo morire cinquestelle". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a Giugliano (Napoli) e parlando dell'accordo che alle comunali vede insieme Pd e M5S, mentre Italia Viva sostiene l'ex sindaco Antonio Poziello a capo di alcune liste civiche. "Qui non hanno fatto un accordo per mandare a casa Salvini. Pd e M5S hanno fatto un matrimonio - ha aggiunto - ed io non voglio sposarmi con Di Battista". (ANSA).