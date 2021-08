Italia ancora rovente. Ma arriva la tempesta di Ferragosto con nubifragi e crollo termico: ecco dove

Sale in Italia l'allerta per le alte temperature che è vicina al suo picco nella settimana più calda dell'estate 2021. Sono ben 17 sabato le città con il bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione: a Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo - le 15 città 'rosse' - si aggiungeranno, la vigilia di Ferragosto, Ancona e Napoli.

Temperature ancora in aumento

Continueranno a salire al Nord e su parte del Centro fino a Ferragosto, mentre non subiranno variazioni particolari al Sud. Oggi, venerdì, sulle zone centrali della Val Padana si raggiungeranno picchi di 35/36°C, fino a 38°C sulle zone interne di Toscana ed in Umbria, le stesse che si registreranno su Campania interna, Tavoliere, Materano, Cosentino e Sicilia interna. Punte superiori in Sardegna, intorno a 40°C sul Campidano. Sabato poche variazioni su tutta Italia, mentre a Ferragosto ancora qualche grado in più soprattutto al Nord con massime fino a 38°C sulla bassa Val Padana, così come sulle interne tirreniche, Marche, Materano e Campidano, 39/40°C sul Tavoliere. Farà caldo anche di notte, quando l'umidità sarà più elevata con l'afa alle stelle sui grandi centri urbani e sui litorali.

La burrasca di Ferragosto

Ma non è solo il caldo a preoccupare, anche gli altri eventi meteorologici estremi, come ha sottolineato la climatologa del Cnr MArina Baldi, sono sempre più frequenti. Tra lunedì e martedì prossimi l'Italia potrebbe passare dalle temperature roventi alla tempesta, con temporali, grandinate e locali nubifragi, ed un calo termico di 12 gradi specie al Centronord, ma anche al Sud. "Tra il 16 e il 17 agosto - spiegano i meteorologi - arriverà su tutta l'Italia la classica burrasca di Ferragosto, una vera e propria tempesta. E' infatti previsto un cedimento di pressione dal Nord Europa che potrebbe determinare un peggioramento del tempo con grandinate, temporali e locali nubifragi, sia su Alpi, Pre-Alpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud". Al Sud il maltempo arriverà più attenuato ma non mancheranno temporali ed un brusco calo delle temperature con l'arrivo del Maestrale che renderà agitati i mari, fino a livelli di burrasca (Adriatico e Tirreno).

Le previsioni

Col passare dei giorni il fronte riuscirà ad erodere ulteriormente l'anticiclone africano ed i rovesci o temporali ad esso associati si spingeranno verso sud fino a coinvolgere martedì il Centro Italia, specie versante adriatico, mercoledì anche parte del Sud, più probabilmente le aree appenniniche, mentre le condizioni tornerebbero a migliorare prima al Nord, poi anche al Centro. Ma l'aria decisamente più fresca al seguito del fronte favorirà un apprezzabile calo delle temperature, entro mercoledì anche al Sud peninsulare, mettendo definitivamente fine alla canicola di agosto, ad eccezione forse soltanto di alcune aree interne della Sicilia.