Italia sotto scacco: A1 allagata

(AdnKronos) - Venti da burrasca a tempesta su quasi tutta l’Italia, violente mareggiate lungo le coste con 6 regioni - Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige - in allerta rossa. Da Nord a Sud, come previsto, il maltempo sta creando disagi da Nord a Sud. I fiumi, già ingrossati, potrebbero straripare in molti paesi. Il forte vento che accompagna questa perturbazione sta determinando anche la caduta di alberi, danni alle coperture e disagi alla viabilità. Sono diversi i Comuni, tra cui Roma, in cui le scuole oggi sono rimaste chiuse. Su alcune strade statali sono in corso limitazioni al transito. Sulla A1 Milano-Bologna "veicoli scortati per allagamenti tra Piacenza e Bivio A1 Diramazione Fiorenzuola", fa sapere luceverde su Twitter. Solo nella notte sono stati 465 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in diverse regioni d'Italia. "In particolare, scrivono su twitter, "dalla mezzanotte alle 7 i #vigilidelfuoco hanno effettuato 180 interventi in #Toscana, 60 nel #Lazio, 49 in #Lombardia, 36 in #Calabria, 35 in #Campania, 33 in #Veneto, 30 in #Sicilia, 28 in #Liguria e 14 in #FriuliVeneziaGiulia". Friuli Venezia Giulia - Sono attese in serata raffiche di Scirocco superiori ai 100 km orari sulla costa e 150 km orari sulla zona montana in quota. In Trentino, scuole chiuse domani nella provincia di Trento. Studenti a casa in Valsugana già da oggi pomeriggio. Misure straordinarie assunte a scopo preventivo. Secondo le previsioni Meteotrentino sono attese ancora abbondanti piogge nel pomeriggio, mentre dovrebbero attenuarsi dalla tarda serata. In Liguria, già da ieri i vigili del fuoco sono al lavoro per le diverse criticità provocate da piogge e vento forte. Gli interventi hanno riguardato in particolare alberi pericolanti o caduti e allagamenti di scantinati. Frane si sono registrate a Davagna nell'entroterra di Genova, a Struppa in Valbisagno, a Cosio di Arroscia (Imperia). Occhi puntati sul livello dei torrenti, osservati speciali in queste ore, sia per quanto riguarda i bacini grandi che quelli medio-piccoli, già messi alla prova dall'intensità delle precipitazioni dei giorni scorsi. Monitorata la Valpolcevera e l'area del ponte Morandi. Il vento ha toccato raffiche a 125 chilometri orari a Corniolo e 92 chilometri all'ora alla Spezia. Osservati speciali nello spezzino sono il fiume Vara e il bacino del Magra. A Luni quattro famiglie sono state evacuate per uno smottamento che minacciava alcune abitazioni. Veneto - L'ondata di maltempo in atto sta creando preoccupazione anche per lo stato dei fiumi Tagliamento e Meduna. In particolare, il Tagliamento nella notte ha superato il valore di guardia posto a 190 centimetri all'idrometro di Venzone, arrivando a 212 centimetri. Un primo picco a Latisana è atteso in questi momenti, un secondo nella mattinata di domani con possibile superamento del livello di guardia. Nella notte, anche i valori del fiume Meduna sono aumentati in tutti gli idrometri di controllo. A Belluno le scuole rimarranno chiude anche domani. Allarme acqua alta a Venezia: la punta massima è prevista alle 15 di oggi. La marea dovrebbe raggiungere un valore di 150 cm a causa dei forti venti di scirocco che rinforzano l'afflusso di acqua in città. Ma a preoccupare è anche la minima, prevista alle 19, che, qualora la previsione dovesse esser confermata, sarebbe di 110 cm. Un valore elevato, quest'ultimo, che farà sì che nella nottata si possa replicare una acqua alta eccezionale. Infatti, la tendenza attesa è 140 cm alle 00.30. A Vicenza una donna in procinto di scivolare nel fiume Tesina a Marola di Torri di Quartesolo è stata salvata in tarda mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Anche in Toscana i vigili del fuoco del comando di Grosseto sono stati impegnati per tutta la notte a causa del forte vento e della pioggia. Lazio - Scuole chiuse a Roma e in altri Comuni del Lazio in seguito dell'allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione, che prevede forti venti, piogge intense e temporali. Alberi e rami sono caduti su diverse strade della Capitale, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta. Sulla Metro B la circolazione è sospesa tra Piramide e Laurentina per la presenza di rami d'albero lungo la linea, presso la stazione Marconi. Stop anche sulla Roma-Lido per la caduta di rami d'albero nei pressi di Vitinia. ''Bus sostitutivi in arrivo - twitta InfoAtac - sulle tratte interrotte'' Campania - Giornata difficile per i collegamenti marittimi nel golfo di Napoli. Dalle prime ore del mattino pioggia e vento stanno sferzando la terraferma e le isole Capri, Ischia e Procida, costringendo le compagnie di navigazione alla cancellazione di molte corse, soprattutto veloci, a causa delle avverse condizioni meteo-marine. La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo vigente sul territorio regionale fino a martedì; alla luce del bollettino emanato ieri, il sindaco di Procida Dino Ambrosino ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sull'isola. Le scuole sono chiuse anche nei comuni di Ischia, Forio, Barano, Casamicciola Terme, Serrara Fontana e Lacco Ameno Puglia - A Taranto una violenta tromba d'aria ha colpito ieri sera Manduria facendo cadere molti alberi, muri di recinzione e parte di una facciata di una chiesa, San Michele Arcangelo. Non si registrano feriti, secondo quanto riferisce la sala operativa della Protezione civile regionale. Danni consistenti si segnalano anche a negozi e abitazioni. La Commissione straordinaria che regge il Comune ha disposto per la giornata di oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il vento e gli allagamenti per le piogge intense hanno interessato anche molte altre zone del brindisino, ad esempio la vicina Oria, e del tarantino. Secondo il bollettino meteorologico diffuso ieri il vento forte e le piogge interesseranno la Puglia fino a questo pomeriggio, in particolare l'arco jonico.