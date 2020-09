'L'Italia non rischia una nuova chiusura totale, ma è bene individuare subito i focolai: scaricate Immuni'

"Individuare subito i focolai per evitare che raggiungano dimensioni tali da dover ricorrere al lockdown". Il segreto per evitare che l'epidemia sfugga di mano, riportandoci direttamente a una nuova chiusura generale, sta nei nostri comportamenti. "Non credo proprio ci sia il rischio di chiusure totali, però gli italiani dovrebbero dare un'altra prova di collaborazione: scaricare l'app Immuni, la migliore in Europa, la più garantista per la privacy", per intervenire con più velocità laddove si sono verificati i contagi. A dirlo è Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms e membrio del Comitato tecnico scientifico (Cts), conversando con il Corriere della sera. La differenza la fa l'intevento tempestivo, dice lo studioso, per il quale "l'epidemia in Italia è sotto controllo. Non ci sono state esplosioni di casi, è una lenta risalita di persone positive che non porta per il momento a intasamenti in ospedale", ha spiegato.

Primo paese per numero di tamponi

"Gli italiani, a differenza di quanto si dice, sono molto disciplinati. La gente ha capito che non si può scherzare", riconosce Guerra. "Inoltre il sistema di ricerca dei contatti è stato rafforzato con risorse umane e strumentali da ministero e regioni. Siamo il primo Paese per numero di tamponi effettuati, con una logistica molto efficace disposta dal commissario straordinario".

I tamponi rapidi a scuola "sono uno strumento fondamentale perché permettono di intercettare subito i focolai e di procedere all'isolamento", afferma Guerra.

E la mascherina da usare anche all'aperto? "Tecnicamente non servirebbe", ha detto, aggiungendo di non sentirsi di "criticare un amministratore che, conoscendo i propri concittadini, sa come proteggerli", commenta.

La raccomandazione: i sanitari facciano il vaccino

Ma Guerra resta anche su un altro argomento che è quello del vaccino antinfluenzale. "Quando serpeggia un'influenza, in Italia abbiamo tra i quattro e i cinque milioni di casi, quindi siamo di fronte a una pressione imponente sui servizi sanitarie e sugli ospedali", ha detto il medico in un'intervista al Messaggero. "Quest'anno, ad aggravare la situazione, si aggiunge il fatto che i sintomi potrebbero essere confusi con quelli del Covid e ciò mette ulteriormente sotto stress il sistema sanitario". Per questo "è importante che tutta la popolazione più esposta si vaccini: anziani e bambini sono vulnerabili e si ammalano. Ma è fondamentale che lo facciano anche i medici e chi lavora in ospedale".