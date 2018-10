Italia nel maltempo; un centro di bassa pressione sta interessando molte regioni con piogge, temporali e anche nubifragi improvvisi. Nei prossimi giorni il vortice ciclonico si sposterà verso la Sicilia inserendo le regioni meridionali in una morsa di maltempo diffuso con frequenti temporali e nubifragi, in particolar modo su Calabria, Basilicata e Puglia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il maltempo sulle regioni meridionali continuerà almeno fino a venerdì 5 ottobre, ma le piogge non finiranno, infatti nel corso del weekend è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che farà peggiorare il tempo su gran parte d’Italia.