Per l'istigazione a delinquere finalizzata al terrorismo contestata dalla Procura di Perugia, Alfredo Cospito non deve stare in carcere dal quale comunque non uscira' perche' detenuto per altri reati. A deciderlo e' stato il tribunale del riesame di Perugia che ha nuovamente annullato la misura cautelare per lui e altri cinque indagati (per uno erano stati disposti gli arresti domiciliari e misure interdittive per gli altri).