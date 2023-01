Ispra, da cinghiali in 7 anni danni agricoltura per 120 mln

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - I danni all'agricoltura provocati in Italia dai cinghali in sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro per un totale di oltre 105 mila eventi. Gli importi annuali oscillano tra 14,6 e 18,7 milioni di euro, con un media di oltre 17 milioni. Sono alcuni dei risultati della prima indagine su scala nazionale che Ispra ha presentato in un evento a Viterbo di Confagricoltura. Le regioni più colpite sono Abruzzo e Piemonte con, rispettivamente, 18 e 17 milioni di euro di danni nei 7 anni. Emerge poi che sono oltre 2 milioni i cinghiali prelevati in Italia nel periodo considerato con circa 300mila animali l'anno abbattuti. Oltre ad Abruzzo e Piemonte, le altre regioni più colpite dai danni sono, con oltre 10 milioni, Toscana, Campania e Lazio. Complessivamente il 36% degli importi (circa 30 milioni di euro) per danni è riferito alle aree protette nazionali e regionali, la restante parte (circa 89 milioni di euro) ad aree non protette. L'attività di prelievo, inoltre, è aumentata del 45%. Lo studio è stato realizzato grazie alle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Aree protette e che l'Ispra ha comunicato ai ministri dell'Ambiente e dell'Agricoltura. (ANSA).