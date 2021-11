Ancora maltempo sull’Italia. In questo inizio di settimana, nuove irruzioni polari si dirigeranno verso il nostro Paese e dovremo ancora fare i conti con poggia, neve a quote basse e con un clima via via più rigido. Non sono da escludere dei veri e propri nubifragi, con accumuli di pioggia fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato) in poco tempo.

Regioni a rischio nubifragi

Le regioni più a rischio saranno Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tornerà anche la neve lungo l'Appennino e sulle montagne sarde, con fiocchi a bassissima quota per questo periodo e fin sotto i 500/600 metri. Massima attenzione inoltre ai freddi venti che soffieranno dai quadranti settentrionali (Bora e Maestrale) su tutta l'Italia. Specie sulle due Isole Maggiori sono previste raffiche burrascose ad oltre 100 km/h con il rischio più che concreto di mareggiate.

Tirreno nel mirino dell’instabilità

Forte maltempo sull'alto Tirreno con rovesci e temporali su bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria. E' sulla Calabria tirrenica dove fino ad ora il maltempo è risultato più intenso, in particolare sul Cosentino dove dalla mezzanotte si registrano accumuli pluviometrici di circa 40mm che vanno ad aggiungersi alle piogge battenti di ieri, segnata da danni e allagamenti.

Neve a bassa quota sul centro Italia

Con il brusco abbassamento delle temperature anche la quota neve ha subito un sensibile calo, tanto che sul Centro Italia i fiocchi si spingono fino a quote di bassa collina. Nevica in Umbria a Orvieto e Perugia con i fiocchi che imbiancano strade e tetti. Nevica sul Lazio già a partire dai 500m con i fiocchi che imbiancano il Viterbese. Il flusso occidentale spinge i fenomeni verso l'Adriatico, dove però risultano un po' più attenuati per la protezione offerta dalla dorsale appenninica. Sulle zone interne però riesce a nevicare fin verso i 400m sull'entroterra marchigiano.

Disagi in Sardegna

La neve arriva in Sardegna. I paesi del Nuorese e l'Ogliastra si sono svegliati imbiancati, da Fonni a Tonara a Desulo, da Villagrande a Perdasdefogu, da Gavoi e Ollolai fino a Nuoro città. Ma i fiocchi bianchi si sono visti anche in altri paesi della Barbagia di Seulo. Scuole chiuse a Lanusei, in Ogliastra ed Esterzili, nel Sud Sardegna. Le temperature a picco, anche a Cagliari dove questa mattina si toccano i 5 gradi, hanno favorito il ghiaccio nelle strade dove nel corso della notte e all'alba si sono verificati i primi disagi. Sulla SS 389 ( Nuoro- Lanusei), al Km 43 un articolato si è messo di traverso sulla carreggiata a causa del manto stradale reso scivoloso dalla neve e i due passeggere a bordo hanno riportato lievi contusioni.

Freddo intenso al Nord

Al Nord avremo un maggiore soleggiamento, ma attenzione alle temperature: il freddo sarà davvero intenso, con i valori che si porteranno fin sotto gli 0°C di notte e non solo sui monti e nei fondivalle alpini, ma anche su molti tratti della Val Padana. Qui potremmo facilmente sperimentare le prime estese gelate della stagione che risulteranno più evidenti nelle aree di periferia e di aperta campagna dove le colonnine di mercurio potranno scendere ulteriormente rispetto all'interno delle grandi città. Dopo un martedì maggiormente stabile per tutti da mercoledì 1° dicembre un nuovo vortice alimentato da correnti in discesa dal Nord Europa si approfondirà sui nostri mari, scatenando l'ennesima ondata di maltempo, con il rischio di temporali e piogge intense dapprima sulla Sardegna e sulle regioni del Centro-Sud specie il comparto tirrenico, poi anche al Nord in particolare su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto.

Mezzo metro di neve in Alto Adige

In Alto Adige la stagione sciistica è partita nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la neve caduta abbondantemente durante il fine settimana. Il record lo registra Plan in val Passiria con 46 centimetri, mentre a San Candido ne sono caduti 38 e a Riva di Tures 36, a Casere in valle Aurina 32 centimetri, come informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Tra oggi e domani lungo la cresta di confine cadranno alcuni fiocchi, mentre verso sud il tempo sarà in netto miglioramento.