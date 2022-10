Iran: a Milano protesta e canti donne per Paese libero

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Canti tradizionali per invocare la libertà e la democrazia, urla per chiedere una rivoluzione pacifica, cartelli per denunciare le violenze del regime: centinaia di donne iraniane, fra cui anche una piccola parte italiane e uomini, sono scese questo pomeriggio in piazza della Scala a Milano. All'iniziativa erano presenti anche diversi esponenti politici italiani fra cui il deputato appena eletto Riccardo De Corato, Emanuele Fiano, Carlo Monguzzi e Pierfrancesco Maiorino. Sui volti delle tante donne l'angoscia, la paura per i loro parenti, amici e connazionali ma anche quella forza inesauribile che porta a protestare contro le ingiustizie fino a quando la ragione e la giustizia vincono. La protesta è proseguita a lungo e ha ottenuto l'approvazione e gli applausi dei milanesi presenti. "Quello che sta accadendo in Iran è inconcepibile. - ha detto De Corato - Essere qui, oggi, a manifestare al loro fianco, è il minimo. Eppure, Palazzo Marino continua a rintanarsi nel suo squallido silenzio. L'unica a spendere qualche parola di solidarietà è stata la capogruppo di Palazzo Marino. Per il resto, il nulla. A Milano le femministe e le figure istituzionali del Pd, così attente a declinare le loro cariche al femminile, scelgono la via del silenzio, che sta per assenso prima su tutte la vicesindaco Anna Scavuzzo". (ANSA).