La strage del treno costata la vita a 5 operai. Cosa non ha funzionato? Le ipotesi. Salvini: commissione interna

Per ora l’unica certezza è che 5 operai hanno perso la vita durante il turno di lavoro investiti da un treno che viaggiava a 160 km orari. Ma per la strage di Brandizzo, in Piemonte, ci sono tante cose da chiarire e l’inchiesta aperta dalla procura di Ivrea per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo dovrà dare delle risposte.

Molte le domande ma una su tutte. Come è possibile che un treno passi a quella velocità su un binario nel quale sono in corso dei lavori? La stazione di Brandizzo, a pochi km da Torino, tra l’altro è dotata di segnali per la circolazione e telecamere.

Come scrive il Corriere della sera, la prima cosa che dovranno fare polizia ferroviari e procura sarà quella di esaminare i documenti e i fonogrammi, cioè quei messaggi che vengono trasmessi via telefono e trascritti su moduli cartacei, secondo opportune regole per permettere la verifica successiva. Messaggi che forniscono ai treni in transito informazioni utili sullo stato dei binari, sugli scambi e sui lavori di manutenzione.

Per fornire chiarimenti sull’incidente che ha visto i 5 operai tra 22 e 52 anni travolti senza che si accorgessero di nulla da un treno dii 11 vagoni, saranno utili anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. L’obiettivo è capire cosa non ha funzionato nelle comunicazioni.

Dai primi accertamenti sembra che il passaggio della motrice e dei vagoni, impegnati in uno spostamento logistico, fosse previsto e autorizzato.

È prassi, quando si devono effettuare lavori sulla linea ferroviaria, interrompere la circolazione con un provvedimento scritto di nulla osta. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto nelle comunicazioni fra l’impresa impegnata nei lavori e Rfi, la società che gestisce le ferrovie italiane. La procura è al lavoro. “Ci sono tanti aspetti da chiarire: evidentemente in quel momento non c’era un’interruzione della linea che avrebbe dovuto esserci. Bisognava accertarsi che i lavori si svolgessero nel momento in cui non passava un treno”.

Salvini: commissione interna

"La norma è chiara: non puoi lavorare su un binario se non hai la certificazione che non passa più un treno lungo quella tratta. E un treno è passato, voglio sapere per quale motivo. Anche se ovviamente quelle cinque vite non tornano indietro". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. "Le leggi che tutelano i lavoratori in questi frangenti ci sono - ha sottolineato -. Qualcosa non ha funzionato nella comunicazione. Voglio capire perché e per chi". E aggiunge: “Il ministero nominerà anche una commissione 'inchiesta interna’, perché nel 2023 non si può morire di notte lavorando sui binari, qualcosa non ha funzionato, c'è stato un errore umano".