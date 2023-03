Morto Spera, presidente Assomusica: investito a Genova. Il 18enne indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale il giovane che ha travolto e ucciso con il suo scooter il manager dello spettacolo e presidente di Assomusica Vincenzo Spera. Il ragazzo è risultato positivo alla cannabis ma l'assunzione potrebbe risalire ai giorni precedenti visto che da una prima valutazione dei sanitari la scheda psico-fisica è risultata negativa e cioè è apparso lucido. Ha subito fratture facciali, al momento la prognosi è di 20 giorni ed è in corso la valutazione per un eventuale intervento.

La procura ha sequestrato lo scooter su cui viaggiava, una vespa che risulterebbe senza assicurazione. Nei prossimi giorni il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, che coordina le indagini della sezione infortunistica della polizia locale, darà gli incarichi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Il padre del ragazzo ha già dato la disponibilità per un risarcimento.

Secondo le prime informazioni il giovane doveva andare a un allenamento e avrebbe preso lo scooter per fare prima. Ieri sera le condizioni meteo non erano buone: la strada era bagnata per la pioggia. Il manager musicale è stato sbalzato e cadendo ha sbattuto la violentemente la testa sull'asfalto.

Vincenzo Spera, nato in provincia di Salerno, era una figura nota nel mondo dell'organizzazione di spettacoli di musica dal vivo. Con la sua Duemilagrandieventi, fondata nel 1974, ha partecipato all'organizzazione di moltissimi concerti, feste e eventi. Era anche membro del Consiglio superiore dello Spettacolo del ministero dei Beni culturali. Era stato nominato anche ambasciatore di Genova nel mondo dal sindaco Marco Bucci.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la Giunta esprimono grande cordoglio e si stringono attorno alla famiglia di Vincenzo Spera, presidente di Assomusica e promoter, che aveva portato in concerto a Genova i più grandi big della musica italiana e internazionale, da Bowie ai Clash, da Guccini a De Gregori a Battiato, da Springsteen a Tina Turner, da Miles Davis a Joe Cocker.

"A un amico che sognava una Genova e una Liguria vive, allegre, colorate, piene di musica e di futuro - scrive Toti - a un amico che anche quando il cielo era grigio, vedeva azzurro. La fatalità può spegnere la sua vita, non l'ottimismo che ci ha trasmesso. Anche quando non c'era motivo di essere ottimisti, il suo sorriso cambiava la prospettiva. Ciao Vincenzo, sono certo che lassù troverai gli amici di una vita e suonerai con loro. E sarà un grande concerto. Un pensiero commosso e un grande abbraccio da tutta la Liguria vanno alla tua adorata moglie e ai tuoi bimbi, a tua sorella e a tuo fratello. Ci mancherai, ma sono certo che dall'alto sarai presente in ogni palco montato in una piazza della Liguria e ci applaudirai".